به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اقدامات سرکوبگرایانه آل خلیفه از زمان جنگ رمضان تاکنون علیه شیعیان بحرین شدت گرفته است. بازداشت و شکنجه مردم بحرین و تبعید و سلب تابعیت ده ها بحرینی از جمله اقدامات سرکوبگرایانه رژیم دیکتاتوری آل خلیفه است.نیروهای امنیتی رژیم آل‌خلیفه روز گذشته با حمله وحشیانه به منازل علمای شیعه در مناطق مختلف بحرین، ده‌ها روحانی و عالم دینی را بازداشت کردند.

در همین راستا جمعیت العمل الاسلامی البحرین بیانیه ای صادر کرده و از عموم مردم بحرین در داخل و خارج از کشور خواسته نسبت به این اقدام وحشی گرایانه آل خلیفه خشم آشکار خود را برای انجام تحرکات مسالمت آمیز اعلام کنند.

بسم الله الرحمن الرحیم

﴿وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ﴾

صدق الله العلی العظیم

جمعیت العمل الاسلامی امل با شدیدترین و سخت ترین عبارات خشم و انزجار خود را از حمله پلیسی تروریستی وحشیانه مزدوران حکومت آل خلیه به منازل شهروندان مومن بحرین انجام دادند را محکوم می کند در این حمله وحشیانه تعداد زیادی از بزرگان علمای دین و چهره های برجسته اجتماعی و فرزندان جناب آیت الله شیخ عیسی احمد قاسم (حفظه الله) در رفتاری انتقام جویانه خطرناک که وضعیت ورشکستگی سیاسی و اخلاقی حکومت را منعکس می کند مورد تعرض قرار گرفتند.

بیانیه صادر شده از وزارت کشور که دربرگیرنده اتهامات و دروغ های باطل درباره اطلاعات و ارتباط با سپاه پاسداران و ولایت فقیهی است که تفکر و اعتقادات است مجوزی برای تجاوز به شهروندان مومن نیست. تمام این اقدامات چیزی جز تلاش های ناامیدانه برای توجیه سرکوبگری وحشیانه و هدف قرار دادن طایفه شیعه و رهبران دینی و ملی نیست، سرکوبگری هایی که سلسله وار انجام می شود و شامل؛ به حاشیه راندن، تبعید و تحریک طائفی گری برنامه ریزی شده ای است که سال ها حکومت در پی آن است.

جمعیت العمل الاسلامی بحرین تاکید می کند این ادعاهای عادتی و رد شده ملت بحرین را تحت فشار قرار نمی دهد، کشاندن اسامی علما و رهبران دینی به کارزارهای هتک حرمت و تخریب شخصیت رسانه ای و امنیتی نشانگر تجاوزی آشکار به کرامت فرزندان بحرین و اعتقادات دینی و تحریک احساسان میلیون ها نفر از آزادگان در بحرین و خارج از کشور است.

قطعا حکومت آل خلیفه از طریق حمله به منازل، ترساندن زنان و کودکان و بازداشت علما و جوانان و ادامه سیاست عادی سازی و سرکوبگری و سلب تابعیت و اخراج و شکنجه شهروندان در تلاشی شکست خورده برای شکستن اراده ملت و به زانو در آوردن آنها با قدرت امنیتی از تمام خطوط قرمز عبور کرده است.

جمعیت العمل الاسلامی مسئولیت کامل پیامدهای این تشدید تنش خطرناک را بر عهده حکومت آل خلیفه می داند و نسبت به ادامه این مسیر امنیتی و خونبار که نتیجه ای جز افزایش خشم ملی و انفجار و نابودی حکومت ظلم و ظالمین ندارد هشدار می دهد و همچنانچه در گذشته استعمارگران اخراج شدند نگهبانان و حافظان آمریکا و صهیونیست ها نیز اخراج می شوند و بحرین از آن مومنان و مسلمانان و آزادگان است و جایی برای مزدوران و مصلحت جویان و دیگران نیست.

جمعیت العمل الاسلامی از آحاد مردم بزرگوار بحرین برای اعلام خشم آشکار ملی در سراسر بحرین دعوت به عمل می آورد و خواهان افزایش تحرکات ملی مسالمت آمیز برای مخالفت با ظلم و استبداد و اعلام همبستگی کامل با زندانیان و خانواده هایشان تا آزادی فوری تمام آنها و توقف حملات سرکوبگرایانه و هدف قرار دادن طائفه گرایانه است.

همچنین جمعیت العمل الاسلامی از سازمان های حقوقی بین المللی و سازمان ملل و تمام جهان برای شکستن سکوت شرم آور در برابر جنایت ها و تجاوزاتی که در حق مردم بحرین و علما و چهره های برجسته دینی می شود دعوت به عمل می آورد.

ملت بحرین، مقاوم و استوار در برابر سرکوبگری و طغیان با تمسک به حقوق قانونی کرامت و هویتش تا سرنگونی ظلم و تحقق آزادی و عدالت به ایستادگی خود ادامه می دهند.