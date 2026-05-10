مدیرکل مدیریت بحران سیستان وبلوچستان گفت: با آبگیری انهار متاسفانه عدهای بدون توجه نکات ایمنی اقدام به شنا میکنندکه نیازآموزشهای پیشگیرانه در روستاهاداده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مجید محبی گفت: متاسفانه در روزهای اخیر ۱۱ نفر در انهارهای شهرستان زهک جان خود را از دست دادهاند که این حاصل بی توجهی خانوادهها به هشدارها است لذا خود افراد باید با جدی گرفتم هشدارهای ایمنی از وقوع یک حادثه پیشگیری کنند و دهیاران و بخشداران در این خصوص یا آموزش جامعه روستایی نقش مهمی ایفا میکنند.