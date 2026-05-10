به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ رحمت اله ارجمندی گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی متوجه شدند که فردی با هویت معلوم در مغازه خود اقدام به دپو سیگار‌های قاچاق کرده است.

او افزود: ماموران با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این مغازه ۱۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ ارجمندی بیان کرد: ارزش سیگار‌های کشف شده توسط کارشناسان ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی زرین دشت در پایان گفت: در این راستا یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.