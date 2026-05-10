گلستان، استانی که نامش سالها با تولید و تامین مرغ گره خورده، حالا در بازار، مرغ منجمد با عددی بالاتر از نرخ دولتی مصوب دیده میشود؛ اختلافی که پرسشهای زیادی را برای مردم ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان ، دولت قیمت مرغ منجمد را ۲۴۰ هزارتومان اعلام کرده، اما در استان این قیمت به ۲۷۰ هزارتومان هم رسیده است.
لاری کمان مدیرکل پشتیبانی امور دام جهادکشاورزی در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیمای گلستان گفت:قیمت مرغ در سردخانه ۲۵۰ هزار تومان عرضه میشود و تا به دست مصرف کننده برسد حدود ۸ درصد افزایش مییابد.
او در پاسخ به این سوال که شما برای رصد بازار چه برنامهای دارید ادامه داد: بازار همیشه در حال رصد و بازدید است و در نهایت اگر قیمتها در بازار بصورت نامتعارف افزایش یابد، عرضه مستقیم مرغ منجمد را آغاز میکنیم.
لاری کمان همچنین قیمت مرغ گرم در بازار را حدود ۳۶۰ هزار تومان اعلام کرد..