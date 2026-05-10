پخش زنده
امروز: -
با گذشت بیش از هفتاد شب از شکلگیری اجتماعات شبانه در برخی مناطق، چهرههایی تازه و گاه کمتر شناختهشده در حاشیه این گردهماییها ظهور کردهاند؛ کودکانی که با هنر و شور خود، رنگ و حال تازهای به این شبها بخشیدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با گذشت بیش از هفتاد شب از شکلگیری اجتماعات شبانه در برخی مناطق، چهرههایی تازه و گاه کمتر شناختهشده در حاشیه این گردهماییها ظهور کردهاند؛ کودکانی که با هنر و شور خود، رنگ و حال تازهای به این شبها بخشیدهاند.
در میان آنان، «پارسا» هنرمند خردسالی است که در میدان امام خامنهای شهر گلستانِ بهارستان، با ویولن شخصی خود توجه رهگذران و حاضران را جلب کرده است.
این نوازنده کوچک در خیابان ارغوان، با اجرای قطعه ماندگار «ای ایران»، فضای اجتماع را سرشار از احساس و همدلی میکند.