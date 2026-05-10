به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین رویداد ملی ایدههای نوآورانه در حوزه هوش مصنوعی با عنوان «IRAN AI» از سوی خانه هوش ایران با هدف ایجاد بستری برای ورود نخبگان این حوزه به بازار کار و افزایش بهرهوری کشور از طریق کاربردهای هوش مصنوعی برگزار شد.
این رویداد تنها یک نمایشگاه نیست، بلکه بستری برای شکلگیری فرصتهای سرمایهگذاری و توسعه نوآوری در حوزههای مختلف کشور به شمار میرود. برگزارکنندگان این رویداد تلاش دارند با بهرهگیری از ظرفیت ایدههای نوآورانه، به حل مسائل مهم کشور کمک کنند و انتظار میرود خروجی آن نقش موثری در رفع برخی چالشهای ملی داشته باشد.
مخاطبان این رویداد شامل استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان، دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و فعالان مستقل حوزه هوش مصنوعی هستند که ایدهها و طرحهای خود را برای بررسی و ارزیابی ارائه کردهاند.
ایدههای ارسالی پس از بررسیهای اولیه، در هر یک از موضوعات انتخاب شده و در نهایت از میان آنها یک طرح به عنوان ایده برتر در هر یک از محورهای رویداد معرفی میشود.
محورهای این رویداد شامل کشاورزی و صنایع وابسته، شهرسازی و مسکن هوشمند، صنعت، معدن و تولید هوشمند، آموزش و هوش پایه، حملونقل، انرژی و محیط زیست، فناوریهای فنی هوش مصنوعی، پزشکی و سلامت و علوم انسانی و مطالعات بینرشتهای است.
فراخوان این رویداد از مهر سال گذشته آغاز شد و امروز با برگزاری مراسم اختتامیه، از ایدههای برتر در حوزههای مختلف تقدیر میشود.