رئیس سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد: با اقدامات بهداشتی و دامپزشکی، بیماری‌های راهبردی دامی از سال ۱۴۰۳ تاکنون ۳۵ تا ۵۵ درصد در کشور کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا رفیعی‌پور در نشست خبری در حاشیه بازدید رسانه‌ها از یک واحد فرآوری و بسته‌بندی در شهرک صنعتی خوارزمی افزود: این کاهش بیماری‌های راهبردی در حوزه آبزیان به حدود ۴۵ درصد و در طیور به ۴۰ درصد رسیده است.

وی گفت: مجموع اقدامات بهداشتی، نظارتی و کنترل بیماری‌های راهبردی دام، طیور و آبزیان موجب کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان می‌شود و آنان تمرکز خود را بر افزایش کمی و کیفی می‌گذارند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور به کنترل سویه جدید تب برفکی در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود : با مبارزه و کنترل سویه جدید و خطرناک تب برفکی و مجموع اقدامات بهداشتی این سازمان، تعداد دام‌های تلف شده از حدود یک میلیون راس که پیش‌بینی می‌شد به ۱۴هزار راس کاهش یافت.

رفیعی‌پور در همین حال گفت: برای کنترل و مبارزه سویه جدید تب برفکی با کمک بخش خصوصی، فقط ۴ همت هزینه شد.

وی درهمین حال بر تامین اعتبار برای مبارزه به موقع با بیماری‌های دام، طیور و آبزیان در کشور تاکید کرد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور به اهمیت واحد‌های عمل‌آوری و فراوری مواد خام دامی اشاره کرد و افزود: این واحد‌های قطعه‌بندی و بسته‌بندی مواد خام دامی به ایجاد ارزش افزوده، جلوگیری از ضایعات و هدررفت و تولید محصولات سالم، بهداشتی و با کیفیت کمک می‌کنند.

رفیعی‌پور گفت: حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ضایعات مواد خام دام و طیور در واحد‌های عمل‌آوری فرآوری به ارزش افزوده تبدیل می‌شود.

وی افزود: هم اکنون پنج واحد عمل‌آوری و فرآوری مواد خام دامی در کشور به لحاظ کیفیت عملکرد، دارای درجه A پلاس هستند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور درهمین حال گفت: برای تولید کمی و کیفی محصولات دام و طیور و صادرات آن باید توسعه پیدا کند.

رفیعی‌پور افزود: حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نوع محصول از شیر خام در کشور تولید می‌شود که به لحاظ کیفیت قابل رقابت با محصولات در اتحادیه اروپا، امریکا و ژاپن است.