پخش زنده
امروز: -
جمعی از علما و فعالان رسانهای و فرهنگی ترکیه با حضور در کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین ضمن حمایت از ایران اسلامی، حرکتهای مردمی در جنگ رمضان را صحنههایی، چون اربعین اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گروهی از علما و روحانیون اتحادیه علمای امامیه ترکیه و مسئولان موسسه کوثر و شبکه ۱۴ تلویزیون ترکیه به منظور عرض تسلیت و اعلام حمایت به ایران آمدند. آنان با حضور در بعثه مقام معظم رهبری در قم با رئیس و اعضای کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار "موسی آیدین" از اعضای اتحادیه علمای امامیه، رئیس شبکه کوثر و اساتید ترکیه به نمایندگی از میهمانان حاضر گفت: ما به ایران آمدیم تا ضمن ابلاغ تسلیت علما و شیعیان ترکیه به مناسبت مصیبت بزرگ شهادت رهبر عظیم الشأن جهان اسلام، از مردم ایران هم روحیه بگیریم. ایستادگی مردم ایران ستودنی و مایه افتخار و آموزنده است.
وی همچنین با تبریک انتخاب حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنهای به رهبری انقلاب اسلامی، بیان داشت: این انتخاب مبارک برای همه ما دلگرم کننده بود.
وی از اقدامهای فرهنگی، انتشاراتی و رسانهای اتحادیه علمای امامیه و موسسات وابسته گزارشی ارائه کرد و خواستار همکاری بیشتر در حوزه اربعین شد.
قائم مقام دبیرکل اتحادیه علمای امامیه نیز در این نشست با ابراز خرسندی از حضور این هیئت در ایران، اربعین را الگوی رفتاری مردم ایران در جنگ رمضان و حضور شبانه در خیابانهای ایران دانست و گفت: امروز همه شهرهای ایران شبیه صحنههای مراسم اربعین حسینی است و رنگ و بوی آن را دارد.
"اوهان اوز" ادامه داد: این شبها در ایران، از برپایی مواکب و پذیرایی گرفته تا انجام کارهای متنوع فرهنگی با حضور پرشور مردم، همه برخاسته از عاشورا و اربعین است. فرهنگ اربعین در ایران جاریست و در ترکیه هم الحمدلله تبدیل به یک فرهنگ شدهاست.
وی اقدامهای خلاقانه مردم ایران در بیش از ۲ ماه تشکیل اجتماعات باشکوه شبانه را ستود و گفت: در رسانههای ترکیه و کشورهای دیگر، خلق شعارهای حماسی و شور مردم ایران مورد بحث و گفتگوی کارشناسان و اساتید قرار دارد و مردم ایران را بزرگ و اهل فرهنگ نشان دادهاست.
وی از مساعدتها و همکاریهای خوب کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با فعالان، زائران و مواکب ترکیه در ایام اربعین هم تشکر کرد و خواستار هماهنگی بیشتر برای برپایی اربعین امسال شد.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین نیز در این جلسه ضمن خیر مقدم به هیئت علما و اصحاب رسانه و فرهنگ ترکیه، از حضورشان در بعثه مقام معظم رهبری و کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین کشور تشکر کرد.
وی از ابراز همدردی و همدلی، کمکهای علما و مردم شریف ترکیه به جمهوری اسلامی ایران و برپایی موکب در چهار استان شمال غرب ایران در جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد و گفت: این امر بیانگر عمق پیوندهای دینی و فرهنگی و اخوت اسلامی بین ۲ ملت است.
احمدی با تشریح دیدگاههای امام شهید درباره حرکت بزرگ فرهنگی اربعین، بیان داشت: قائد شهید، اربعین را یک حرکت جهانی و زمینه ساز تمدن نوین اسلامی و آیت عظمای الهی میدانستند که خداوند متعال، روزی امت و جهان اسلام نمود، آن رهبر شهید فرمودند: اربعین با اجتماع اقوام مختلف از ملل گوناگون، مایه سعادت و این اجتماع موهبت الهی است.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین ادامه داد: قائد شهید از اهل فکر، حکمت و اندیشه و فرهنگ خواستند برای عمق بخشیدن به معنا و مضمون این حرکت عظیم تلاش کنند.
احمدی از حضور فعال هیئت علما و فعالان رسانهای ترکیه در کنگره سالانه اربعین در مشهد مقدس تشکر کرد و گزارشی از برنامههای انجام گرفته و پیش بینیها برای اربعین پیشرو ارائه کرد.