به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ فریبرز مردانی گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در چهاردهم اردیبهشت ماه در یکی از محله‌های مرودشت، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: در بررسی‌های اولیه در صحنه وقوع جرم، مشخص شد جوانی با ضربات متعدد چاقو مردی ۴۹ ساله را به قتل رسانده و متواری شده است.

سرهنگ مردانی ادامه داد: کارآگاهان تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و پلیسی، موفق شدند قاتل ۲۹ ساله را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی وی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی مرودشت با بیان اینکه قاتل انگیزه خود را اختلافات شخصی با مقتول عنوان کرد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.