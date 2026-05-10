در آیین پاسداشت اهداگران سند در قزوین، استاندار بر حفظ اسناد قدیمی به‌عنوان بخشی از هویت تاریخی کشور تاکید کرد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آیین پاسداشت اهداگران سند، با حضور مسئولان استانی در قزوین برگزار شد. استاندار در این جلسه با تاکید بر ضرورت حفظ اسناد قدیمی، گفت: این اسناد بخشی از هویت تاریخی قزوین و کشور به شمار می‌روند.

نوذری با اشاره به پنجاه به در قزوین، بر پیوستگی تاریخی، ملی و مذهبی این خطه تاکید کرد و افزود برای صیانت از مدارک ارزشمند، مکانی امن برای حفظ اسناد در نظر گرفته خواهد شد.

استاندار همچنین ضمن یادآوری اینکه قزوین هم تاریخی است، هم مذهبی و هم طبیعت دارد اما «کمتر شناخته شده» است، بر لزوم معرفی بیشتر ظرفیت‌های استان تاکید کرد.

به گفته وی، معرفی قزوین از مسیر گردشگری می‌تواند به رونق کسب‌وکارها منجر شود.

در ادامه، استاندار بر تمرکز بیشتر در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی تاکید کرد و گفت: کار فرهنگی و اجتماعی باید به‌صورت جمعی دنبال شود.

نوذری همچنین توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی را مورد توجه قرار داد و افزود : همه پروژه‌های عمرانی باید «پیوست اجتماعی و فرهنگی» داشته باشند.

از دیگر بخش‌های این برنامه، اهدا و رونمایی از «قرآن» با قدمتی بیش از ۲۰۰ سال بود.