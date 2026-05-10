به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، قرارِ هفتادمین شبِ مردم ولایی و متدین نیشابور در بیعت با رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در میعادگاه‌های هر شب (حسینیه امام خمینی ره) به صورت خودجوش، با حضور فرزندان و خانوادها برگزار شد.

هفتاد شبِ است که مردم نیشابور از خردسال، جوانان و پیر، با هر عقیده و پوششی می‌آیند تا بگویند پای وطن عزیزمان ایران جان، تا پای جان و آخرین نفس ایستاده‌ایم.