رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت ارتباط مستقیم مسئولان قضائی با مردم گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰۰ هزار نفر از شهروندان در قالب برنامه‌های ملاقات مردمی با مسئولان قضائی استان تهران به صورت چهره به چهره دیدار و مسائل خود را مطرح کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور در معاونت ارتباطات مردمی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران، به صورت چهره به چهره با مراجعان دیدار و گفت‌و‌گو کرد و ضمن استماع مسائل و مشکلات آنان، دستورات لازم را برای پیگیری درخواست‌های مطرح شده صادر کرد.

در این برنامه ملاقات مردمی که با حضور کوروش زارعی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در حوزه ارتباطات مردمی و حفظ حقوق شهروندی، حلال‌خور سرپرست مجتمع قضایی مفتح و عادل ترازوی زر معاون قضایی محاکم تهران برگزار شد، رئیس کل دادگستری استان تهران با بیش از ۳۰ نفر از مراجعان دیدار کرد و به درخواست‌های آنان پاسخ داد.

القاصی مهر در جریان رسیدگی به یکی از پرونده‌های مطرح شده که مربوط به شهرستان رباط‌کریم بود و مراجعه‌کننده درخواست بررسی وضعیت پرونده و اعطای مهلت برای پیگیری مسائل درمانی فرزند خردسال خود را داشت، فی‌المجلس با دادستان شهرستان رباط‌کریم تماس تلفنی برقرار کرد و دستورات لازم را برای بررسی ابعاد پرونده و ارائه گزارش از اقدامات انجام شده و همچنین اعطای مهلت قانونی صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در رسیدگی به یکی دیگر از پرونده‌های مطرح شده، به فرد مراجعه‌کننده که در آن پرونده متهم بود ضمن توصیه وی برای صلح و سازش و جلب رضایت شاکی، مراجعه کننده را ارشاد نمود تا با جلب رضایت شاکی و اعاده موضوع مورد مطالبه، زمینه استفاده از نهاد‌های ارفاقی و تخفیف مجازات که در قانون پیش‌بینی شده است را فراهم کند.

تأکید بر حضور مسئولان قضایی در میان مردم

القاصی مهر در حاشیه این برنامه با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت خدمت‌رسانی مستقیم به مردم گفت: یکی از رویکرد‌های مهم دستگاه قضائی، تقویت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم و شنیدن بی‌واسطه مسائل و مشکلات آنان است؛ چرا که بسیاری از مشکلات در همین دیدار‌های مستقیم قابل بررسی و حل‌وفصل است.

وی افزود: رهبر شهیدانقلاب اسلامی نیز همواره بر ضرورت حضور مسئولان در میان مردم و خدمت‌رسانی صادقانه به آنان تأکید داشته‌اند و این رویکرد به عنوان یک اصل مهم در برنامه‌های دستگاه قضایی مورد توجه قرار دارد.

برگزاری بیش از ۴ هزار برنامه ملاقات مردمی در استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه ملاقات‌های مردمی در سال گذشته گفت: در سطح استان تهران و در دادگستری‌ها، دادسرا‌ها و دادگاه‌های بخش استان، در طول سال ۱۴۰۴ بیش از ۴ هزار و ۱۶۰ برنامه ملاقات مردمی در محل مراجع قضایی و همچنین در قالب میز‌های خدمت در سطح شهرها، مساجد، اماکن مذهبی و حتی ایستگاه‌های مترو برگزار شده است.

وی افزود: در این برنامه‌ها بیش از ۲۰۰ هزار نفر از شهروندان به صورت حضوری و چهره به چهره با مسئولان و مقامات قضایی دیدار کرده و مسائل و درخواست‌های خود را مطرح کرده‌اند.

القاصی مهر گفت: حتی در ایام جنگ تحمیلی سوم نیز روند ارائه خدمات و پاسخگویی به مردم در دستگاه قضایی استان تهران متوقف نشد و برنامه‌های ملاقات مردمی همچنان با جدیت ادامه یافت.

پاسخگویی به ۴۳ هزار نفر در دیدار‌های مردمی رئیس کل دادگستری استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به برنامه‌های مستمر ملاقات مردمی در ستاد دادگستری استان و مساجد افزود: در قالب برنامه‌های مستمر با عنوان ملاقات مردمی رئیس کل و معاونان قضائی دادگستری استان تهران که در ستاد دادگستری و مساجد برگزار شده، مدیران قضائی استان طی ۶۷ جلسه به درخواست‌های بیش از ۴۳ هزار نفر از شهروندان رسیدگی کرده و دستورات لازم را صادر کرده‌اند.

عمده درخواست‌های مطرح شده در ملاقات‌های مردمی

در ادامه این برنامه، کوروش زارعی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در حوزه ارتباطات مردمی و حفظ حقوق شهروندی، نیز با اشاره به موضوعات مطرح شده از سوی مراجعان گفت: عمده درخواست‌های مطرح شده در ملاقات‌های مردمی شامل تسریع در رسیدگی ها، اجرای حکم، درخواست خلع ید، استرداد ثمن معامله، کلاهبرداری، فسخ قرارداد، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای تسریع در رسیدگی‌ها، درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، عفو و آزادی مشروط و موضوعات مرتبط با حفظ حقوق عامه و حقوق شهروندی، بوده است.

وی افزود: در این دیدار‌ها رئیس کل دادگستری استان تهران و سایر مسئولان قضائی با مردم، ارتباطی مستقیم و بدون واسطه برقرار کرده و راهنمایی‌های لازم را ارائه می‌کنند که بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده، این برنامه‌ها بیش از ۹۵ درصد رضایتمندی مراجعان را به همراه داشته است.

زارعی گفت: شهروندانی که قصد ملاقات با رئیس کل یا معاونان قضائی دادگستری استان تهران را دارند می‌توانند به صورت حضوری به معاونت ارتباطات مردمی دادگستری استان تهران واقع در خیابان خیام مراجعه کنند یا درخواست خود را از طریق سامانه ارتباطات مردمی دستگاه قضائی به نشانی www.same.eadl.ir ثبت نمایند تا پس از بررسی، روند پیگیری و ارائه ارشادات قضائی انجام شود.