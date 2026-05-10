رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد: با دستور وزیر بهداشت، فهرست کالا و خدمات آسیب رسان به سلامت در سال ۱۴۰۵ منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر محمود نوری شادکام افزود: مواد غذایی مندرج در این فهرست به دلیل داشتن کالری بالا (وجود شکر و روغن افزوده، چربی اشباع و ترانس) یا نمک و همچنین مواد نگهدارنده، به عنوان عامل بیماریهای غیرواگیر محسوب شده و مصرف آنها میتواند در درازمدت، موجب اضافه وزن، چاقی، فشارخون، دیابت و سایر بیماریهای غیرواگیر شود.
وی تصریح کرد: به منظور صیانت از سلامت جامعه، تبلیغ کالاهای مندرج در این فهرست، ممنوع است و دستگاههای متولی آموزش و اطلاع رسانی (صدا و سیما، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش پرورش و …) باید از تبلیغ این کالاها خودداری کنند.