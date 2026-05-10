دامداران بردسکنی از ابتدای امسال تا کنون چهار هزار و ۹۰۰ تن سبوس، کنسانتره، جو و ذرت دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی بردسکن گفت: از ابتدای سال تاکنون ۶۰۰ تن سبوس یارانه‌ ای و یک‌ هزار و ۶۰۰ تن کنسانتره یارانه‌ ای با هدف حمایت از دامداران و تأمین نیاز واحدهای دامداری شهرستان توزیع شده است.

مهدی مسروری افزود: همچنین در این مدت دو هزار تن جو و ۷۰۰ تن ذرت نیز در بین دامداران توزیع شده است تا بخشی از نیاز خوراک دام در منطقه تأمین شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازار محصولات پروتئینی گفت: در این مدت ۴۲۰ تن مرغ، ۴۰ تن گوشت گوسفندی و ۳۶ تن گوشت گوساله و شتر در سطح شهرستان توزیع شده است.

مسروری ادامه داد: همچنین در دو ماه گذشته ۱۰ تن گوشت مرغ منجمد در قالب طرح تنظیم بازار در بردسکن توزیع شده تا به ثبات قیمت‌ ها و دسترسی بهتر شهروندان به اقلام پروتئینی کمک شود.