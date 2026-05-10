شناسایی و دستگیری ۳۱سارق و ۶۷مالخر در طرح کنترل صنوف و مقابله با خریداران اموال سرقتی در گیلان توسط کارآگاهان پلیس آگاهی خبر داد.

طرح کنترل صنوف و مقابله با خریداران اموال سرقتی در گیلان

طرح کنترل صنوف و مقابله با خریداران اموال سرقتی در گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: طرح عملیاتی کنترل صنوف و مقابله باخریداران اموال سرقتی به مدت ۳روز در سطح حوزه استحفاظی مرکز و شهرستان‌های تابعه اجرا شد.

در این طرح با انجام اقدامات پلیسی و در عملیات‌های جداگانه ۳۱ سارق و ۶۷ مالخر شناسایی و دستگیر شدند.

سارقان به ۴۶فقره سرقت اعتراف و برای سیر مراحل قانونی به همراه مالخران در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.