پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل صندوق قرضالحسنه دانشجویان ایران از پرداخت بیش از ۱۸۰۰ فقره تسهیلات به ارزش ۳۴۰ میلیارد ریال برای امور تحصیلی، پژوهشی، ازدواج و مسکن دانشجویان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ افسانه بیات از عملکرد و توسعه این صندوق در یک سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۸۰۰ فقره تسهیلات که مبلغی بیش از ۳۴۰ میلیارد ریال است در قالب تسهیلات کمک هزینههای تحصیلی، پژوهشی، خرید تجهیزات علمی، ازدواج و فرزندآوری، مسکن و ... به دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، فوق دکترا سراسر کشور پرداخت شده است.
بیات هدف اصلی این اقدام را ایستادن در کنار دانشجویان و جلوگیری از بازماندن آنان از مسیر پیشرفت علمی به دلیل مشکلات مالی دانست و گفت: صندوق قرضالحسنه دانشجویان فقط یک نهاد مالی نیست؛ بلکه همراه واقعی دانشجویان در مسیر رشد علمی و زندگی است.
وی در ادامه ضمن تقدیر از همکاری خیرین و استادان دانشگاهها، خواستار تداوم و گسترش این مشارکت اجتماعی شد و اظهار کرد: تحقق این حجم از پرداختها حاصل اعتماد و همکاری استادان دانشگاهها و خیرین دانشجویی و فرهنگی بوده است و تداوم آن، میتواند به افزایش امید و انگیزه میان دانشجویان سراسر کشور منجر شود.
گسترش حضور میدانی در دانشگاهها و استانها
مدیرعامل صندوق قرضالحسنه دانشجویان ایران با اشاره به توسعه دسترسی دانشجویان افزود: از سال گذشته خدمات صندوق در دانشگاههای استانهای گیلان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، اردبیل و دانشگاههای شهید بهشتی و امیرکبیر تهران، علوم پزشکی ایران، علوم قضایی و خدمات اداری ارائه میشود.
مدیرعامل صندوق قرضالحسنه دانشجویان ایران تأکید کرد: ارائه خدمات صندوق در این دانشگاهها گام بلند صندوق برای حضور فعال در محیطهای دانشگاهی است.
وی یادآور شد: معتمدین صندوق در دانشگاههای علم و فرهنگ، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، علامه طباطبایی، صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی خوزستان و البرز بیش از ۱۰ سال با اثرگذاری بالا مشغول خدمترسانی هستند.
ارتباط فعال در پیامرسانها و شفافیت گزارشدهی
با هدف تعامل دوسویه و پاسخگویی سریعتر، صندوق در پیامرسانهای ایتا، بله، تلگرام و اینستاگرام فعال است و بازخوردهای مثبتی از دانشجویان دریافت کرده است.
همچنین بخش گزارش عملکرد صندوق در وبسایت صندوق بهطور رسمی فعال شده تا خیرین و دانشجویان بتوانند گزارش فعالیت صندوق را در سایت و مشاهده کنند.
برنامههای سال آینده؛ افق تازه نیکوکاری علمی
مدیرعامل صندوق قرضالحسنه دانشجویان ایران در پایان با اشاره به برگزاری نخستین نشست علمی صندوق با محوریت «نیکوکاری؛ میراث ماندگار ایرانی» در سال گذشته گفت: در سال جدید، افزایش سقف تسهیلات، توسعه دفاتر، برگزاری نشستهای تخصصی در دستور کار قرار دارد تا مفهوم نیکوکاری هدفمند در محیطهای علمی کشور گسترش یابد.