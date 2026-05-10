افزایش کمی و کیفی واحدهای بستهبندی در راستای ارتقای سلامت جامعه، بهداشت و مسایل زیستمحیطی در دستور کار سازمان دامپزشکی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیرکل دامپزشکی استان تهران در جریان تور رسانهای و بازدید از یک واحد تولید کننده فرآوردههای خام دامی در شهرک صنعتی خوارزمی در منطقه پاکدشت در جمع خبرنگاران گفت: هم اکنون ۱۰ تا ۱۵ درصد گوشت مرغ و گوشت قرمز در کشور قطعهبندی و بستهبندی میشود که باید افزایش یابد.
احمد شریعتی افزود: هم اکنون ۹۷ واحد بستهبندی مستقل و ۱۰۰ واحد وابسته به کشتارگاهها در استان تهران فعالیت میکنند.
وی با اشاره به دستورالعمل جدید سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر این که مرغی که در کشتارگاهها در گرید A و A پلاس تولید میشود، ماندگاریشان از ۱۲ ماه باید به ۱۵ ماه افزایش یابد، گفت: این اقدام به کشتارگاهها و واحدهای بستهبندی کمک میکند تا سطح تجهیزات، امکانات و فناوریهای خود را افزایش دهند و هم به ذخایر استراتژیک مرغ کمک خواهد کرد.
مدیرکل دامپزشکی استان تهران با اشاره به جنگ تحمیلی رمضان افزود: در طول جنگ تحمیلی رمضان، تولیدکنندگان فرآورههای خام دامی و کشتارگاهها پای کار بودند و ما نیز در حوزه بهداشت، سلامت جامعه و حفظ امنیت غدایی مردم تلاش کردیم.
شریعتی گفت: در این مدت با تلاش تولیدکنندگان و دامپزشکی کشور در امنیت غذایی مردم مشکلی پیش نیامد و تامین مرغ، گوشت، تخممرغ و فرآوردههای خام دامی به وفور در دسترس مصرف کنندگان بود.