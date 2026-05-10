با شتاب گیری روند گاز رسانی در سیستان وبلوچستان تا دوسال آینده تمامی نقاط استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ،مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت گاز کشور در جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت گاز استان گفت ، دولت در بحث گاز رسانی به سیستان و بلوچستان نگاه ویژه دارد.
هوشنگ صیدالی با بیان اینکه ۹۹ درصد شهرها و ۸۸ درصد روستاهای کشور از نعمت گاز بهرمند هستند افزود، تمام نقاط سیستان و بلوچستان نیز تا دو سال آینده از نعمت گاز بهره مند میشوند.