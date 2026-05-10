به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ،مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت گاز کشور در جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت گاز استان گفت ، دولت در بحث گاز رسانی به سیستان و بلوچستان نگاه ویژه دارد.

هوشنگ صیدالی با بیان اینکه ۹۹ درصد شهرها و ۸۸ درصد روستاهای کشور از نعمت گاز بهرمند هستند افزود، تمام نقاط سیستان و بلوچستان نیز تا دو سال آینده از نعمت گاز بهره مند میشوند.