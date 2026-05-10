مدیران فدراسیون‌های سوارکاری و پارادوومیدانی با وزیر ورزش و جوانان دیدار کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری و مهران تیشه‌گران سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه در دیدار‌های جداگانه با حضور در وزارت ورزش و جوانان با دکتر احمد دنیامالی دیدار کردند.

در این دیدار‌ها حیدری و تیشه‌گران درخصوص عملکرد فدراسیون مربوطه خود و همچنین برنامه‌های آتی فدراسیون گزارشی را به وزیر ورزش و جوانان ارائه کردند.

در این جلسات سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارتخانه نیز حضور داشت.