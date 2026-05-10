رئیس ستاد بزرگداشت دهه امامت و ولایت گفت: برنامههای عید غدیر امسال متناسب با شرایط جنگ رمضان باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین تقوی رئیس ستاد بزرگداشت دهه امامت و ولایت افزود: امروز بعد از شهادت حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنهای، فضایی ایجاد شده است که مردم ۷۰ شب در میدان حاضر شدهاند و لذا باید برنامههای دهه ولایت و امامت متناسب با چنین فضایی برنامه ریزی و اجرا شوند.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی گفت: رهبر شهید ما شخصیتی بودند که دهها سال بعد از امام راحل پرچم نظام اسلامی را بر شانه غیرت حمل و با شجاعت و قدرت تمام از آن دفاع کردند و به جایگاه کنونی رساندند. امروز یاد همه شهدا به ویژه امام شهیدمان را گرامی میداریم و با ذکر و یاد آنها کارمان را آغاز میکنیم.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی تصریح کرد: باید بدانیم این کار یک کار عبادی است؛ بنابراین به متن کار و تلاشی که انجام میدهیم توجه ویژه داشته باشیم. از همه کسانی که در گذشته تلاش کردند و این بستر را برای ما فراهم کردند تشکر میکنم.
وی با بیان این که یکی از ویژگیهای شخصیتی رهبر شهیدمان این بود که قدردان زحمات گذشتگان بودند، گفت؛ ایشان به شدت نمکشناس بودند هر کس یک گام برای انقلاب برداشته بود ایشان میفرمود باید قدردانی کرد و این یکی از مصادیق تعاون است. چرا که تشویق و نشر خوبیها هم تعاون است.
رئیس ستاد بزرگداشت دهه امامت و ولایت گفت: علامه امینی، آیت الله هندی نیشابوری و آیت الله خزعلی همه از جمله افرادی بودند که نام و پرچم امیرالمومنین علیه السلام را زمانه و دوره خود برافراشتند و در راستای ترویج فرهنگ علوی تلاش کردند.
وی با اشاره به آیه «یا أیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أنْزِلَ إلَیْکَ مِنْ رَبِّک…» گفت: این آیه چند نکته دارد؛ نکته اول این که این آیه خطاب به رسول است، یعنی کسی که وارد این میدان میشود رسالتی بر دوش دارد. دوم اینکه میفرماید «بلغ» یعنی تبلیغ کن. غدیر باید تبلیغ شود. چه چیزی را تبلیغ کنیم؟ امر الهی را، آنچه از جانب خدا نازل شده است بنابراین این کار بسیار عظیم و مهم است و شاید بتوان گفت محور همه امور، همین است.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی خاطرنشان کرد: اگر وارد میدان شدید نگران نباشید که دیگران چه میکنند و چه نمیکنند. سنگ اندازی میکنند و ... ما باید بر اساس این نکات در میدان باشیم.
وی با تأکید بر این که برنامههای عید غدیر امسال باید متفاوت با سالهای گذشته و متناسب با زمانه باشد گفت: امروز بعد از شهادت امام مان فضایی است که مردم ۷۰ شب در میدان حاضر شدهاند. ما باید غدیر را در این فضا و همراه با این امواج پیش ببریم. اگر بتوانیم غدیر را در این شرایط و در این اجتماعات پررنگ کنیم، هم به مردم هم به فرهنگ غدیر و هم به تقویت اجتماعات خدمت کردهایم.
وی افزود: مسئله دیگر برنامههای موفق سالهای قبل، ابتکارات و پیشنهادات موفق قبل را بیان کنید تا استفاده شود. هر جا هر نهادی برای غدیر فعالیت میکند، با آن هم راستا و هم افزایی کنید.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی ادامه داد: امام شهیدمان توجه و تاکید زیادی نسبت به جوانان داشت ما هم به جوانان بیشتر توجه کنیم. مساجد یکی از مراکز مهم است. ائمه جماعات نسبت به موضوع توجیه هستند و بستر خوبی برای فعالیت است.
وی یادآور شد: رسالت ما در شورای تبلیغات، تعظیم شعائر است ما به دنبال کار پژوهشی و علمی و ... نیستیم. کار ما یعنی موج آفرینی، باید موج آفرینی کنیم. نگویید ریا میشود باید این جلوهها را هر چه بیشتر گسترش داده و دامنه آن را به خانه ها، محافل عمومی و مجالس کشاند.
رئیس ستاد گرامیداشت دهه امامت و ولایت، تصریح کرد: امسال یک ویژگی دیگر نیز دارد از خون امام شهید مظلوممان استفاده کنیم. امسال روز عید غدیر مصادف با ۱۴ خرداد است که این مناسبت هم زمینه و بستری برای فعالیت ماست. یکی از پیشنهادات این بود که امسال یک نام برای غدیر در نظر گرفته شود همان گونه که رهبر عزیز شهیدمان هر سال را به یک نام مزین میکردند.