به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، به همراه غفوری مدیرکل روابط عمومی بنیاد شهید، با خانواده معزز پاسدار شهید احمدرضا طاهری از شهدای جنگ تحمیلی رمضان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، رضایی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، پاسداران شهید را از ارکان استوار دفاع از انقلاب اسلامی و امنیت کشور دانست و اظهار داشت: پاسداران انقلاب اسلامی از نخستین روز‌های پیروزی انقلاب، با روحیه‌ای سرشار از ایمان، ایثار و مسئولیت‌پذیری در خط مقدم صیانت از آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند و در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در جنگ تحمیلی آمریکا اسرائیلی، جلوه‌های بی‌بدیلی از فداکاری و جان‌فشانی را به نمایش گذاشتند.

در پایان این دیدار، از صبر، استقامت و ایثار خانواده شهید احمدرضا طاهری تجلیل شد.