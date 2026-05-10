دیدار با خانواده شهید جنگ تحمیلی سوم
مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ با خانواده پاسدار احمدرضا طاهری از شهدای جنگ تحمیلی رمضان دیدار و گفتوگو کرد.
دیدار با خانواده شهید جنگ تحمیلی سوم دیدار با خانواده شهید جنگ تحمیلی سوم دیدار با خانواده شهید جنگ تحمیلی سوم دیدار با خانواده شهید جنگ تحمیلی سوم دیدار با خانواده شهید جنگ تحمیلی سوم دیدار با خانواده شهید جنگ تحمیلی سوم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، به همراه غفوری مدیرکل روابط عمومی بنیاد شهید، با خانواده معزز پاسدار شهید احمدرضا طاهری از شهدای جنگ تحمیلی رمضان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، رضایی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، پاسداران شهید را از ارکان استوار دفاع از انقلاب اسلامی و امنیت کشور دانست و اظهار داشت: پاسداران انقلاب اسلامی از نخستین روزهای پیروزی انقلاب، با روحیهای سرشار از ایمان، ایثار و مسئولیتپذیری در خط مقدم صیانت از آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند و در عرصههای مختلف، بهویژه در جنگ تحمیلی آمریکا اسرائیلی، جلوههای بیبدیلی از فداکاری و جانفشانی را به نمایش گذاشتند.
در پایان این دیدار، از صبر، استقامت و ایثار خانواده شهید احمدرضا طاهری تجلیل شد.