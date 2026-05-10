فرمانده انتظامی استان: مأموران در بازرسی از یک انبار بیش از ۶۹۱ هزار قلم انواع مواد غذایی احتکارشده را به ارزش ۳۶ میلیارد تومان کشف و توقیف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار عبدالوهاب حسنوند گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی، رصد هوشمندانه و اقدام عملیاتی دقیق، موفق شدند بیش از ۶۹۱ هزار قلم انواع مواد غذایی و خوراکی احتکارشده را از یک انبار در شهر اصفهان کشف کنند.

وی افزود:در شرایطی که دشمنان ملت ایران تلاش می‌کنند با جنگ اقتصادی، آرامش بازار و معیشت مردم را هدف قرار دهند، پلیس با تمام توان در میدان مقابله با اخلالگران اقتصادی حضور دارد و اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو با احتکار و برهم زدن چرخه توزیع، امنیت روانی جامعه را مخدوش کنند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: این عملیات در پی دریافت گزارش‌های مردمی و انجام سلسله اقدامات تخصصی اطلاعاتی، رصدهای میدانی و پایش مستمر شبکه توزیع کالا آغاز شد و مأموران پلیس امنیت اقتصادی به فعالیت مشکوک یک انبار نگهداری مواد غذایی در سطح شهر اصفهان پی بردند که موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

سردار حسنوند افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی، در عملیاتی هدفمند به محل اعزام و در بازرسی دقیق از انبار مذکور، بیش از ۶۹۱ هزار قلم انواع مواد غذایی و اقلام خوراکی احتکارشده را که خارج از شبکه رسمی توزیع نگهداری می‌شد کشف و توقیف کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را بالغ بر ۳۶۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد کالاهای مکشوفه با هدف ایجاد التهاب در بازار، افزایش کاذب قیمت‌ها و سوءاستفاده از نیاز عمومی مردم دپو شده بود که با ورود به‌موقع پلیس، از بروز خسارت به بازار مصرف و فشار مضاعف بر معیشت شهروندان جلوگیری شد.

این مقام ارشد انتظامی تأکید کرد: در همین رابطه، پرونده‌ای با موضوع اخلال در نظام اقتصادی تشکیل و متهم پس از تکمیل تحقیقات اولیه برای سیر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.