نشست بررسی عملکرد ستاد هماهنگی خدمات سفر، با ارائه آمارهای تحلیلی و تبیین سیاستهای کلان وزارتخانه در مواجهه با چالشهای اخیر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ معاون وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در نشست وزیر میراث فرهنگی با مدیران ستادی و استانی وزارتخانه گفت: گزارشهای رسمی حاکی از آن است که در بازه زمانی ۲۵ اسفندماه تا ۱۵ فروردینماه، بالغ بر ۲۹،۷۰۳،۲۹۶ نفر سفر در سطح کشور به ثبت رسیده است. نکته حائز اهمیت در این دوره، تشکیل زودهنگام ستادهای اجرایی از اواسط اسفند و تداوم فعالیت آنها پس از تعطیلات رسمی است؛ رویکردی که تا پایداری کامل شرایط و پاسخگویی به نیاز مسافران ادامه یافت.
محسنی بندپی گفت: همچنین شاخصهای کیفی سفر با رشدی معنادار مواجه بوده است؛ میانگین مدت اقامت مسافران از ۴.۱ روز در سال ۱۴۰۴ به ۶.۸ روز در سال جاری افزایش یافته است. علاوه بر این، نرخ بازگشت مسافران و فراوانی سفر (افرادی با بیش از یکبار تجربه سفر) از ۳۴ درصد در سال گذشته به ۶۱.۶ درصد رسیده است که نشاندهنده اعتماد مجدد جامعه به پایداری امنیت و کیفیت خدمات گردشگری است.
دیپلماسی فعال و کنشگری بینالمللی
بندپی افزود: در حوزه فرامرزی، وزارتخانه با عبور از رویکرد مدیریت بحران، نقشی کنشگرانه در مجامع جهانی ایفا نمود. حضور مقتدرانه در نمایشگاههای شاخص بینالمللی نظیر فیتور (اسپانیا)، ITB برلین و نمایشگاههای تخصصی در چین، بخشی از این دیپلماسی پویا بوده است. ثمره این حضور بینالمللی، انتخاب ۳ روستای ایران به عنوان روستاهای نمونه گردشگری جهانی در سال ۲۰۲۵ بود که برای نخستین بار در تاریخ گردشگری کشور رخ داد.
وی گفت: در راستای صیانت از امنیت گردشگران، طرح «استانهای امن» برای هدایت مسافران از مبادی ناامن به مقاصد پایدار با موفقیت اجرا شد. ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با تقسیمبندی راهبردی کشور به ۹ منطقه عملیاتی، مدیریت میدانی جریان سفر را به شکلی نظاممند بر عهده گرفت. این تدابیر فکری، خلل ناشی از شوکهای نظامی و تنشهای استراتژیک در نقاط حساس را خنثی کرده و مانع از فروپاشی تقاضا در آسیبپذیرترین زمان ممکن گردید.
تغییر الگوی اقامت و تمرکز بر گردشگری روستایی
آمارهای اسکان نشان میدهد که از مجموع ۲۰۴ میلیون نفر-شب اقامت ثبت شده، ۸۷ درصد متعلق به اقامتگاههای غیررسمی (اعم از اسکان در منازل اقوام، خانههای شخصی و استیجاری) بوده است. در حالی که سهم تاسیسات گردشگری رسمی ۴ درصد و نیمه رسمی ۹درصد سامل: مدارس، کمپ ها، سالنهای چند منظوره و. برآورد شده است.
معون گردشگری وزیر میراث فرهنگی این تغییر الگو، محصول نگاه آیندهنگرانه وزارتخانه در نهادینهسازی گردشگری روستایی و بومگردی است. با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی (تبصره ۱۸) و تقویت صنایع دستی در روستاها، محوریت سفر از کلانشهرها به سمت شهرهای کوچک و روستاها تغییر یافته است. برای نمونه، در حالی که شهر اصفهان با کاهش تراکم مواجه بود، روستاهای پیرامونی آن با استقبال گسترده مسافران روبهرو شدند. این موضوع، ضرورت تمرکز بر تأمین ارزاق عمومی و کالاهای اساسی در خانههای مسافر و واحدهای بومگردی را بیش از پیش در اولویت برنامهریزیها قرار داده است.