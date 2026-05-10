به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان ، علی‌اصغر طهماسبی با تاکید بر اینکه فرآیند صدور مجوز‌ها با رویکرد حمایتی حتما تسهیل شود افزود: هماهنگی بین دستگاهی باید بیشتر و مجوز‌ها در کمترین زمان ممکن، صادر شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز، از کاهش تعداد استعلامات برای سرمایه‌گذاری خبر داد.

عبدالعلی کیان‌مهر گفت : مدت اعتبار استعلامات به ۱۸ ماه افزایش یافت.