۷۵۰ تن شیر خشک پارسال از سبزوار به کشور های گرجستان، پاکستان و سوریه صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار گفت: با برنامه‌ ریزی‌ های انجام شده، ۷۵۰ تن شیر خشک در سال ۱۴۰۴ به کشورهای گرجستان، پاکستان و سوریه انجام شد.

زید آبادی افزود: شیرخشک های صادراتی در ۳۰ قسمت جداگانه به وزن هر یک ۲۵ تن، به مقصد کشورهای یادشده ارسال شد.

وی ادامه داد: شبکه دامپزشکی سبزوار تمامی محموله‌ های صادراتی را از نظر بهداشتی و سلامت کامل تحت نظارت‌ های سخت‌ گیرانه قرار می‌ دهد.

زید آبادی گفت: کارشناسان با بررسی دقیق نمونه‌ ها و انطباق آن‌ ها با استانداردهای بهداشتی مورد نظر، سلامت و کیفیت شیر خشک را پیش از خروج از مرز تضمین می‌ کنند تا اعتبار محصولات دامپروری ایران در بازارهای جهانی حفظ شود.