رئیس دانشگااه آزاد اسلامی در احکامی جداگانه روسای دانشگاه آزاد اسلامی در استان‌های همدان، مرکزی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس و اصفهان را در سمت خود ابقا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ با حکم بیژن رنجبر غلامرضا خاکساری در سمت «رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان و واحد همدان»، محمدباقر توکلی در سمت «رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی و واحد اراک» و شهرام لک در سمت «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان و واحد اهواز» ابقا شدند.

همچنین کامبیز نرماشیری در سمت «رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان و واحد زاهدان»، محمدرضا قائدی را در سمت «رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس و واحد شیراز» و پیام نجفی در سمت «رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان و واحد اصفهان» ابقا شدند.