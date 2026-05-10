معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وجود بهبود شرایط بارندگی، کشور هنوز وارد دوره ترسالی نشده، اما احتمال بازنگری در تخصیص آب کشاورزی وجود دارد.

به گزارش گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، صفدر نیازی شهرکی به افزایش ۱.۵ برابری بارش‌ها در مقایسه با پارسال اشاره کرد و از احتمال بازنگری در تخصیص آب بخش کشاورزی خبر داد.

او تأکید کرد که در صورت تداوم بارش‌ها، محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده برای برخی کشت‌های بهاره ممکن است کاهش یابد؛ هرچند برنامه‌های افزایش بهره‌وری آب همچنان ادامه دارد.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت بارندگی‌ها و تأثیر آن بر بخش کشاورزی افزود: طی هفت تا هشت سال گذشته کشور با دوره‌ای از خشکسالی مواجه بوده و میزان بارش‌ها پایین‌تر از حد معمول ثبت شده است.

صفدر نیازی شهرکی گفت: پارسال میزان بارندگی در کشور حدود ۱۴۰ میلی‌متر بود، اما امسال تا این مقطع از سال زراعی بارش‌ها به حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ میلی‌متر رسیده و در حال حاضر حدود ۲۱۷ میلی‌متر ثبت شده است که در مقایسه با پارسال رشد قابل توجهی دارد.

وی افزود: با وجود این افزایش، هنوز نمی‌توان شرایط فعلی را ترسالی دانست. میانگین بلندمدت بارندگی کشور حدود ۲۴۰ میلی‌متر است و اگر سال زراعی به این عدد برسد می‌توان آن را سالی نرمال تلقی کرد؛ بنابراین شرایط بارندگی در محدوده نرمال قرار دارد و فاصله قابل توجهی با ترسالی داریم.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت تأمین آب کشاورزی در سال زراعی جاری نیز گفت: وزارت نیرو برای سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ حدود ۵۱ میلیارد مترمکعب آب برای بخش کشاورزی تخصیص داده است. با توجه به پیش‌بینی‌های اولیه مبنی بر کم‌بارشی، برنامه‌ریزی‌هایی برای مدیریت مصرف و کاهش برخی کشت‌های بهاره انجام شده بود.

نیازی شهرکی با بیان این که مصرف آب در باغ‌ها تقریباً ثابت است، افزود: سالانه حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیارد مترمکعب آب در بخش باغی مصرف می‌شود و این بخش را نمی‌توان با ریسک کاهش شدید آب مواجه کرد، زیرا در صورت تأمین نشدن آب، باغ‌ها آسیب جدی می‌بینند.

وی گفت: در سال‌هایی که منابع آبی به شدت محدود می‌شود معمولاً کشت‌های بهاره کاهش می‌یابد و تمرکز بیشتر بر کشت‌های پاییزه مانند گندم، جو، کلزا و سایر محصولات راهبردی قرار می‌گیرد.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود: امسال نیز در ابتدا برنامه کاهش برخی کشت‌های بهاره در دستور کار بود، اما با توجه به بارش‌های مناسب اخیر، مکاتباتی با وزارت نیرو انجام شده و در استان‌ها نیز کارگروه‌های مربوطه در حال بررسی اصلاح تخصیص آب هستند؛ بنابراین احتمال دارد بخشی از محدودیت‌هایی که برای کشت‌های بهاره پیش‌بینی شده بود، تعدیل شود.

نیازی شهرکی در عین حال تأکید کرد: صرف‌نظر از شرایط ترسالی یا خشکسالی، برنامه‌های ارتقای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی با جدیت دنبال می‌شود.

وی گفت: اجرای سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار، افزایش راندمان انتقال آب و سایر طرح‌های مدیریت مصرف از جمله اقداماتی است که برای افزایش بهره‌وری آب در دستور کار قرار دارد، زیرا ایران کشوری خشک و کم‌آب است و مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی یک ضرورت دائمی محسوب می‌شود.