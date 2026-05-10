به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ علیرضا نگهبان گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی پاسارگاد هنگام کنترل خودرو‌ها در جاده‌های اصلی به دو دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک و آن‌ها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این کامیون‌ها ۱۵۰ رأس گوسفند فاقد مجوز کشف و هر دو راننده روانه دادسرا شدند، بیان کرد: کارشناسان ارزش احشام کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند.