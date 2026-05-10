به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، تیم‌های ملی والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال کشورمان که برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی (کاوا) عازم ازبکستان شده بودند، با درخشش در برابر رقبا موفق به کسب دو مدال ارزشمند نقره و برنز شد.

در دیدار فینال این تورنمنت بین‌المللی، تیم ملی والیبال ساحلی «الف» ایران با حضور امیررضا جمشیدی بازیکن لنگرودی تیم ملی به مصاف تیم «الف» قزاقستان رفت که در پایان ملی‌پوشان کشورمان با واگذاری نتیجه در این دیدار، به مقام نایب‌قهرمانی و مدال نقره رقابت‌ها بسنده کردند.

هدایت تیم ملی والیبال ساحلی ایران در این رقابت‌ها را صابر هوشمند از گیلان بر عهده داشت.