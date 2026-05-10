یک قطعه زمین به مساحت ۲ هزار مترمربع برای ساخت پایگاه اورژانس ۱۱۵ جادهای در محدوده شهرک صنعتی کاویان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان گفت: با پیگیری های انجام شده از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد و در پی انعقاد تفاهم نامه همکاری بین این معاونت و مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان فریمان، یک قطعه زمین با کاربری مورد نیاز برای ساخت پایگاه اورژانس ۱۱۵ جادهای به شبکه بهداشت و درمان فریمان اهدا و واگذار شد.
دکتر محمود ولایتی مقدم افزود: بر اساس مفاد این تفاهم نامه، پس از واگذاری رسمی زمین به شبکه بهداشت و درمان عملیات ساخت، تکمیل و تأمین تمامی انشعابات و زیر ساختهای مورد نیاز طرح، با مشارکت و حمایت خیران و صنعتگران مستقر در شهرک صنعتی فریمان انجام خواهد گرفت.
وی ادامه داد: با افتتاح و راه اندازی این پایگاه اورژانس ۱۱۵ جادهای، شاهد ارتقای سطح آمادگی و پاسخ گویی در حوادث، کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران و مصدومان و در نهایت بهبود شاخصهای سلامت و امنیت خاطر شهروندان و شاغلان در محورهای مواصلاتی این منطقه خواهیم بود.