در جریان گشت مشترک نظارتی اداره تعزیرات حکومتی و بسیج اصناف شهرستان قدس، بیش از ۵۰۰ کیلوگرم فرآورده گوشتی فاسد و غیرقابل مصرف کشف و از چرخه توزیع خارج شد و این واحد صنفی متخلف بلافاصله مهر و موم و پرونده عاملان آن به مراجع قضایی ارجاع گردید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در گشت و نظارت اداره تعزیرات حکومتی و بسیج اصناف شهرستان قدس بیش از ۵۰۰ کیلو گرم فرآورده گوشتی فاسدکشف شد.

این واحد تجاری متخلف مهر و موم، و عاملین آن نیز به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده تخلف در این زمینه به سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.