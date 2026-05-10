آثار ارسالی به بخش فرهنگی سومین مهرواره ملی بچه‌های مقاومت با افزایش پنج برابری به ۵۴۷ اثر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: آثار ارسالی به بخش فرهنگی سومین مهرواره ملی بچه‌های مقاومت نسبت به دوره‌های گذشته افزایش پنج برابری داشته و در مجموع ۵۴۷ اثر به دبیرخانه این رویداد ارسال شده است.

جمال ضیغمی اظهار کرد: این مهرواره با هدف ترویج فرهنگ پایداری و مقاومت در میان کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود و تلاش دارد نقش خانواده در گسترش اندیشه مقاومت، جلوه‌های معنوی و اجتماعی حمایت از کودکان مظلوم غزه و ایران، شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه، مدافعان حرم، شهدای امنیت و سلامت را برای نسل کودک و نوجوان بازنمایی کند.

ضیغمی ادامه داد: در بخش فرهنگی این مهرواره، ۵۴۷ اثر به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد، ۳۲۵ اثر در بخش قصه‌گویی صحنه‌ای، ۷۴ اثر در بخش آیینی ـ سنتی شامل نقالی، شاهنامه‌خوانی و پرده‌خوانی و ۱۴۸ اثر در بخش پادکست قصه‌گویی بوده است.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری خوزستان با اشاره به روند داوری آثار بیان کرد: بخش فرهنگی مهرواره در سه قالب قصه‌گویی صحنه‌ای، آیینی ـ سنتی و پادکست قصه‌گویی برگزار شد و تمامی آثار برای نخستین بار بر اساس شاخص‌ها و معیار‌های داوری جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی همچنین از برگزاری کارگاه‌های تخصصی در حاشیه این رویداد خبر داد و گفت: در طول مدت فراخوان، سه کارگاه تخصصی «خلق قصه‌های پایداری»، «تولید پادکست قصه‌گویی»، و «نقالی و پرده‌خوانی» برگزار شد.

ضیغمی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی در برگزاری این مهرواره افزود: در این زمینه، تعامل و مکاتبات گسترده‌ای با بنیاد شهید، اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، صدا و سیما، آموزش و پرورش، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری انجام شد تا زمینه مشارکت هرچه بیشتر فعالان فرهنگی و هنری در این رویداد فراهم شود.

مدیر اجرایی بخش فرهنگی مهرواره «بچه‌های مقاومت» درباره مراسم اختتامیه نیز گفت: با توجه به شرایط پیش‌آمده در پی جنگ تحمیلی سوم، آیین اختتامیه این مهرواره روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت هشت صبح به صورت برخط و با حضور معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این مراسم علاوه بر اجرای قصه‌های برگزیده، نفرات و آثار منتخب سایر بخش‌ها نیز معرفی و تجلیل خواهند شد.

ضیغمی تصریح کرد: سومین مهرواره ملی «بچه‌های مقاومت» تلاشی فرهنگی برای ادای دین به شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه، مدافعان حرم، شهدای امنیت، سلامت و شهدای مقاومت است و امیدواریم این رویداد توانسته باشد گامی مؤثر در ترویج فرهنگ ایثار، پایداری و مقاومت در میان نسل کودک و نوجوان بردارد.

فراخوان این مهرواره از مهرماه ۱۴۰۴ در سه بخش فرهنگی، ادبی و هنری منتشر شد و مهلت ارسال آثار که ابتدا تا نیمه آذرماه تعیین شده بود، به دلیل استقبال گسترده شرکت‌کنندگان تا ۱۳ دی‌ماه، همزمان با سالروز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، تمدید شد.