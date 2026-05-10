به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسین ایرانپور با اشاره به اینکه در حال حاضر پنج مگاوات نیروگاه منصوبه در بخش کشاورزی نصب شده است، افزود: این کشاورزان در بازه زمانی خرداد تا شهریور، در ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۵:۳۰ از اعمال خاموشی مدیریت اضطراری بار معاف می‌شوند.

وی تصریح کرد: انرژی برق تولیدی این نیروگاه‌ها در ماه‌های غیرپیک بار به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری می‌شود.

ایرانپور از کشاورزان استان خواست با ایجاد نیروگاه خورشیدی علاوه بر بهره مندی خرید برق در ماه‌های غیر پیک بار، از شرط معافیت خاموشی مدیریت اضطراری بار در تابستان معاف شوند.