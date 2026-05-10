رئیس فراکسیون گردشگری مجلس با بیان اینکه در جنگ تحمیلی سوم بیش از ۱۴۰ بنای تاریخی آسیب دید، گفت: دولت قصد دارد علاوه بر تشویقهایی برای رونق گردشگری، از ظرفیت متخصصان ایرانی مقیم خارج در مرمت بناها استفاده کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محسن فتحی با اشاره به وضعیت صنعت گردشگری کشور بعد از جنگ تحمیلی اخیر و تهاجم وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: صنعت گردشگری اولین و آسیبپذیرترین قربانی هر نوع بیثباتی و درگیری نظامی است. در کشور ما نیز گردشگری بعد از جنگ با بحران سنگینی روبهرو شده است.
وی با بیان اینکه با سه چالش بزرگ در فضای پس از جنگ روبهرو هستیم، گفت: چالش اول «بازسازی فیزیکی» است؛ براساس گزارشهای وزارت میراث فرهنگی در جریان حملات اخیر بیش از ۱۴۰ بنای تاریخی در سراسر کشور آسیب دیدهاند که شامل بناهایی از دوره هخامنشی تا آثار دوره اسلامی میشود.
رئیس فراکسیون گردشگری «بازسازی اعتماد» را به عنوان چالش دوم برشمرد و گفت: صنعت گردشگری بر «اعتمادسازی و تداوم روابط بینالملل» استوار است. جنگ روانی دشمن برای القای تصویر «ایران ناامن» سرمایهگذاریهای سالهای اخیر ما را نشانه رفته است.
فتحی حمایت از «معیشت فعالان» را سومین چالش عنوان و اظهار کرد: بسیاری از هتلها، آژانسهای مسافرتی و راهنمایان تور با کاهش شدید درآمد مواجه شدهاند و در آستانه تعطیلی قرار دارند.
وی در باره برنامههای دولت برای بازسازی و مرمت آثار تاریخی آسیب دیده، گفت: رئیسجمهور دستور فوری برای مرمت و بازسازی تمامی محوطهها و ابنیه تاریخی آسیبدیده صادر کرده است ضمن اینکه یک کمپین ملی و بینالمللی بازسازی طراحی شده که بزودی اجرا خواهد شد.
نماینده سنندج در مجلس با بیان اینکه برنامه بازسازی در چهار مرحله تدوین شده است، گفت: مستندسازی خسارات از طریق عکس و فیلم، برآورد دقیق میزان تخریب، تامین منابع مالی از داخل و خارج کشور و در نهایت اجرای عملیات مرمت، چهار مرحله بازسازی است که کار هم از بحرانیترین سایتها آغاز خواهد شد.
نکته مهم این است که دولت قصد دارد از ظرفیت متخصصان ایرانی مقیم خارج در این فرآیند استفاده کند. این یک فرصت برای همگرایی همه ایرانیان صرفنظر از محل سکونتشان، حول حفاظت از هویت ملی است.
فتحی ادامه داد: وزارت میراث فرهنگی این موضوع را در دادگاههای بینالمللی مطرح خواهد کرد تا کسانی که به میراث فرهنگی و تاریخی تعرض کردهاند، پاسخگو باشند؛ این یک اقدام دیپلماتیک مهم است.
وی گفت: بازسازی اعتماد سختترین بخش کار است. در شرایط پس از جنگ، دولت و مجلس با همکاری هم بستهای جامع برای بازسازی اعتماد و تقویت بازارهای هدف تهیه کردند که اجرای آن آغاز شده است.
فتحی درباره نقش تجار جهانی و سرمایهگذاری خارجی در بازسازی بناهای تاریخی گفت: بحران اخیر نشان داد صنعت گردشگری ایران نیاز فوری به سرمایهگذاری و نوسازی دارد؛ بستههای تشویقی بسیار جذابی برای سرمایهگذاری در بخش گردشگری تصویب شده است که نمونه آن معافیت مالیاتی است یعنی مناطق کمتر برخوردار تا ۱۰ سال و مناطق برخوردار تا ۵ سال از پرداخت مالیات معاف میشوند.
رئیس فراکسیون گردشگری افزود: مورد دیگر معافیت عوارض است؛ هتلها، مناطق ویژه گردشگری، اقامتگاههای بومگردی و مجتمعهای گردشگری از پرداخت عوارض تغییر کاربری زمین معاف میشوند. همچنین ماشینآلات و تجهیزات خط تولید صنعت گردشگری از پرداخت حقوق گمرکی معاف خواهند شد.
وی ادامه داد:وامهایی با سود دولتی و یارانهای برای پروژههای گردشگری در نظر گرفته شده است. در کنار این موارد زمینهای ملی با نرخ دولتی به سرمایهگذاران واگذار میشود.
فتحی درباره بستههای تشویقی برای سرمایهگذاران خارجی، گفت: قوانین حمایتی و تشویقی در حوزه سرمایهگذاری خارجی با تصویب سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران قابل اعمال است. در این بین اخبار خوبی درباره اعطای اقامت ۵ ساله به سرمایهگذاران خارجی شنیده میشود. این سیگنال جدی ما به سرمایهگذاران جهانی برای سرمایه گذاری در ایران است.
وی در توصیف چشمانداز صنعت گردشگری ایران در افق کوتاهمدت و میانمدت، گفت: به آینده خوشبینم؛ ایران ظرفیتهای بینظیری دارد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. ما در مجلس و دوستان در دولت برنامه مدون و کاملی برای توسعه این صنعت آماده کردهایم.
فتحی ادامه داد: همچنین تمرکز بر روی «گردشگری سلامت و گردشگری زیارتی» به عنوان دو محور راهبردی، مسیر مطمئنی ترسیم میکند که کمتر تحت تاثیر نوسانات سیاسی و امنیتی قرار میگیرد.