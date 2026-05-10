بیست‌ودومین سروده‌ افشین علا در جنگ تحمیلی سوم، شعری در وصف سجایای اخلاقی و رفتاری رهبر شهید انقلاب است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیست‌ودومین سروده‌ افشین علا در جنگ تحمیلی سوم، شعری در وصف سجایای اخلاقی و رفتاری رهبر شهید انقلاب باعنوان "تو رجعت می‌کنی" است.

"قراری داشتی دیرینه با معبود، می‌دانم

صدایت کرد جدّت احمد محمود، می‌دانم

به میل این و آن هرگز نمی‌گفتی سخن زیرا

فقط می‌خواستی باشد خدا خشنود، می‌دانم

مرا می‌بینی و شعر مرا در عرش می‌خوانی

دعایم می‌کنی با صوت چون داوود، می‌دانم

نبودت بیمی از دشمن ولی در داخل از رندان

هزاران بار بیش از ما دلت خون بود، می‌دانم

خطا کردند نااهلان و فحشش را شما خوردی

ز آهت می‌شوند این مفسدان نابود، می‌دانم

هنوز از طاعنانت عدّه‌ای بر منصبند امّا

رها خواهیم شد زین عدّه‌ی معدود، می‌دانم

تمام وعده‌هایت مثل قرآن چون محقّق شد

رسد پیروزی اسلام خیلی زود، می‌دانم

نمی‌خواهم جهان را بی‌ شما لکن یقین دارم

که رجعت می‌کنی با مهدی موعود، می‌دانم"