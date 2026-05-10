برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای جنگ رمضان در پایتخت برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای جنگ رمضان در پایتخت برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای جنگ رمضان در پایتخت برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای جنگ رمضان در پایتخت برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای جنگ رمضان در پایتخت برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای جنگ رمضان در پایتخت برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای جنگ رمضان در پایتخت برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای جنگ رمضان در پایتخت برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای جنگ رمضان در پایتخت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ آیین گرامیداشت شهدای جنگ رمضان مناطق ۵، ۲۲ و ۹، ۲۱ تهران با حضور عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ و جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد.

این مراسم با حضور موکب‌داران کشور عراق حال و هوایی معنوی و صمیمانه یافت و جلوه‌ای از پیوند عمیق امت اسلامی در پاسداشت یاد شهیدان را به نمایش گذاشت.

رضایی در این مراسم با اشاره به اینکه آنچه انقلاب اسلامی را حفظ کرده، مردم‌اند؛ مردمی با روحیه و فرهنگ ایثار و شهادت، اظهار داشت: باید قدرشناس مردم و ایثارگران بود، اما این قدردانی نباید تنها در سطح شعار و بیان باقی بماند، بلکه باید در عمل و در سیاست‌گذاری‌ها، رفتار‌ها و خدمت‌رسانی‌ها تجلی یابد. وی با تأکید بر اینکه بزرگداشت شهیدان صرفاً یادآوری یک خاطره تاریخی نیست، بلکه بازخوانی یک مکتب زنده و راهبردی برای امروز جامعه است، خاطرنشان کرد: استمرار عزت و اقتدار ایران اسلامی در گرو وفاداری عملی به ارزش‌هایی است که شهیدان با خون خویش تثبیت کردند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ همچنین با تجلیل از مقام والای شهدای جنگ رمضان، بر ضرورت ایستادگی آگاهانه، مقتدرانه و جان‌فشانه در برابر تهدید‌ها و فشار‌ها تأکید کرد و گفت: پای نظام اسلامی باید همچون راه و منش شهیدان، با صلابت و ایمان ایستاد؛ چرا که عزت امروز کشور مرهون فداکاری کسانی است که در سخت‌ترین میدان‌ها از آرمان‌های انقلاب دفاع کردند.