نشست تخصصی «گردشگری در سایه جنگ؛ روایتی از ابعاد انسانی، فرهنگی و اقتصادی جنگ و تأثیر آن بر صنعت گردشگری» با همکاری ایکوم ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در نشست تخصصی «گردشگری در سایه جنگ؛ حرمتالله رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، سیداحمد محیط طباطبایی، رئیس افتخاری شورای بینالمللی موزهها (ایکوم)، سیدمصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی و محمدحسین یزدانی، رئیس کانون انجمنهای حرفهای راهنمایان گردشگری به سخنرانی میپردازند.
بهناز پورخداداد، دبیری این نشست را بر عهده دارد و در آن ابعاد انسانی، فرهنگی و اقتصادی جنگ و پیامدهای آن بر صنعت گردشگری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نشست تخصصی «گردشگری در سایه جنگ ، سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ساعت ۱۷ به صورت حضوری در خانهموزه پروین پایینتر از سهراه سرچشمه، کوچه کمیلی برگزار میشود و حضور برای عموم علاقهمندان آزاد و رایگان است.