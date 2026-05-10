پخش زنده
امروز: -
معاون اول رئیس جمهور در نشست ستاد تنظیم بازار با توجه به آسیبها در جنگ رمضان و تحریمها، نهادهای نظارتی را موظف کرد با گران فروشی و احتکار، بهطور قاطع و بدون اغماض برخورد کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست ستاد تنظیم بازار، امروز یکشنبه به ریاست محمد رضا عارف برگزار شد.
معاون اول رئیسجمهور در این نشست، درباره علت برخی افزایش قیمتها گفت: بخشی از گرانیها به علت مسائل بینالمللی، آسیبها در جنگ رمضان و تحریمهای ظالمانه و تحمیلی از طرف دشمن بوده است، اما بخش دیگری از این مشکلها به گرانفروشی و احتکار بازمیگردد.
عارف با تأکید بر لزوم برخورد جدی با این تخلفها، از نهادهای نظارتی، صنفها و سازمان تعزیرات حکومتی خواست که برخوردی قاطع، جدی و غیر قابل اغماض با گران فروشی و احتکار داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: کسانی که احتکار یا گران فروشی میکنند، کم هستند و بیشتر صنفها و تولیدکنندگان در دوران جنگ، حتی سود خود را کاهش دادند و همه توان خود را برای خدمت به مردم و کشور بهکار گرفتند.
عارف، همچنین تصریح کرد: بهزودی پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی سوم را جشن خواهیم گرفت و وارد مرحله جدیدی خواهیم شد. بنابر این، همه دستگاهها و بخشها باید خود را برای دوران جدید کشور به عنوان یک قدرت بزرگ در منطقه و جهان، آماده کنند.