رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور گفت: در نشست این هیئت، موضوع به‌روز‌رسانی ثبت نام داوطلبان و ایجاد زمان بندی جدید برای ادامه فرآیند انتخابات بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدصالح جوکار در تشریح چهلمین و پنجمین جلسه مشترک هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و ستاد انتخابات وزارت کشور گفت: در این نشست که اعضای هیئت مرکزی نظارت و علی زینی وند، رئيس ستاد انتخابات کشور نیز حضور داشتند، در خصوص تمهیدات لازم جهت برگزاری انتخابات شورا‌های پیش رو بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور ادامه داد: در این نشست تاکید شد که با نظر به شرایط کنونی کشور، تامین امنیت انتخابات از اهمیت مضاعفی برخوردار است و باید همه شرایط و الزامات امنیتی در فرآیند برگزاری انتخابات مورد توجه قرار گیرد بنابراین فرایند آن به طور کلی مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین در این نشست در خصوص به‌روز‌رسانی موضوع ثبت نام‌ها و افرادی که در انتخابات شورا‌ها ثبت نام کرده‌اند، بررسی‌های لازم صورت گرفته و در خصوص موضوع تأیید صلاحیت‌ها نیز بر اساس ماده ۶۴ قانون انتخابات شورا‌ها بحث و بررسی صورت گرفت.

جوکار بیان کرد: در این نشست نیز تاکید شد که با توجه به تعویق انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، زمان بندی جدید برای ادامه روند فرایند انتخابات صورت گیرد تا براساس آن زمان بندی، کار‌ها پیش برود.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی کشور که قرار بود، روز جمعه ۱۱ اردیبهشت در سراسر کشور برگزار شود، براساس تصمیم شعام و مجلس شورای اسلامی به تعویق افتاد.