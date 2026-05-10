به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی ملاقلی پور، کارگردان مجموعه « کارآگاهان کوچک»، با حضور در استودیو شبکه خبر، درباره تولید این مجموعه تلویزیونی گفت: کار برای کودک سخت است اما شیرین، سختی این کار این بود که بزرگترها نقش کودک را بازی نمی کردند در واقع بچه ها نقش خودشان را ایفا می کردند و بزرگتر ها هم در خلال قصه هستند، بزرگ های قصه است که بچه می شوند و برعکس چیزی است که در آثار کودک می بینیم.

وی درباره شگل گیری این مجموعه افزود: پیشنهادی شد از طرف تهیه کننده و نویسنده کار، متن را خواندم متنی جالبی بود از این نظر که جستجوگرانه است و کنکاش دارد و کودکی خود من را تداعی می کرد، همه بچه ها یک روحیه عدالت طلبی دارند و این تو رویای بچه هاست همچنین ما یک دختر بچه داریم که روای قصه است اونم دوست دارد که به این مدرسه بیاد با یک عنوانی یک بار با عنوان خبرنگار و یک بار با عنوان مامور بهداشت. این برای من جالب بود که بچه ها ورود کنند در قصه هایی که کار بزرگترهاست.

وی افزود: همه قسمت های این مجموعه در بوشهر ضبط شده است و اینکه چرا این شهر انتخاب شد، پیشتر بازیگر، کارگردان و هرکس دیگری که می خواست کاری را انجام دهد به تهران می آمدند برای دیده شدن ولی اگر به شهرستانها برویم متوجه می شویم که چه نیروهای بالقوه ای وجود دارد که ناشناخته هستند.

برای بازی در این مجموعه سه بازیگر از تهران هستند و بقیه بازیگر و همه بازیگرهای کودک همه از بوشهر بودند و نیمی از عوامل پشت صحنه از تهران و نیمی هم از بوشهر هستند. بازیگرهای مهمان هم همگی از بوشهر هستند، چیزی که ارزش افزوده است و من خیلی استقبال کردم که در بوشهر کار ساخته شود این سفره بزرگ بوم ایرانی و فرهنگ ایرانی، گوشه هایی دارد که کمتر سراغشون رفتیم، در بوشهر کمتر مجموعه ای ساخته شده، لهجه بوشهریف زندگی، آداب، فرهنگ و تکه کلام هایی که دارد کمتر شنیدیم، وقتی اینها را می شنویم می بینیم چقدر زیبا و جذاب است.

چیزی که مصمم کرد که این کار باید در بوشهر ساخته شود این بود که وقتی دیدیم بچه هایی که ازشون تست می گرفتم فارسی صحبت می کنند نه زبان بوشهری، مصمم شدم که زبان و لهجه بوشهری را در رسانه ملی بیشتر نشان دهم و بچه ها افتخار کنند و بدانند که می توانند قهرمان این خطه از ممکلتشان باشند.

ملاقلی پور درباره شکل گیری شوخی ها در این مجموعه گفت: شوخی بخشی در فیلم نامه و قصه ها طراحی شده بود دو تا از شخصیت ها بود که این زمینه را به ما می دادند یکی سرایدار که یک کودک درون دارد و همیشه هم ادعا می کند که من خودم پلیسم و یکی هم سرآشپز که همیشه بچه ها بهش شک می کردند که ممکن خود متهم باشد.

مهمترین تجربه ام برای کارکردن با بچه ها این است که اگر با صداقت و عشق با کودکان کار کنیم و بچه ها را بفهمیم و سعی کنیم وارد دنیای انها شویم و از دنیای انها الهام بگیریم، مخاطبان بسیار خوبی هستند.

