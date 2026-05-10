سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با دستیابی به ارقام هیبرید بادمجان به همت محققان موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، گامی بلند در بهنژادی سبزی و صیفی برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون بخش تحقیقات سبزی، صیفی و حبوبات آبی در خصوص این طرح گفت: سازمان تات با اجرای پیشگامانه طرح دیآلل کراس بادمجان قلمی در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، گامی بلند در مسیر دستیابی به ارقام هیبرید تجاری برداشته است. در این طرح، تعیین توان ترکیبپذیری لاینهای خالص که برای نخستین بار در کشور انجام میشود، تاثیر مستقیم تات در افزایش بهرهوری، امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان سبزی و صیفی را به تصویر میکشد.
محمود باقری افزود: تلاقیهای دیآلل کراس در بادمجان به عنوان یکی از برنامههای مهم پژوهشی در حوزه بهنژادی سبزی و صیفی، در مزارع تحقیقاتی سبزی، صیفی و حبوبات آبی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در دست اجرا قرار دارد.
وی با بیان این که این طرح با تمرکز بر بررسی تلاقیهای هدفمند میان لاینهای مختلف بادمجان، به دنبال شناسایی والدین برتر و ترکیبهای مناسب برای تولید هیبریدهایی با عملکرد بالا، کیفیت مطلوب و سازگاری بیشتر با شرایط اقلیمی کشور است، گفت: در این طرح تحقیقاتی، پژوهشگران با بهرهگیری از روش دیآلل کراس، توان ترکیبپذیری عمومی و خصوصی ژنوتیپهای منتخب را ارزیابی میکنند تا امکان انتخاب دقیقتر والدین برای برنامههای اصلاحی فراهم شود. این رویکرد علمی، یکی از مؤثرترین روشها برای شناسایی ظرفیت ژنتیکی لاینها و دستیابی به نتایج کاربردی در توسعه ارقام جدید به شمار میرود.
معاون بخش سبزی، صیفی و حبوبات آبی افزود: اجرای این پروژه در مزارع تحقیقاتی موسسه، نشاندهنده توجه ویژه به استفاده از ظرفیتهای پژوهشی برای حل مسائل بخش تولید و تأمین نیازهای آینده کشاورزی کشور است.
باقری گفت: بادمجان به عنوان یکی از محصولات مهم زراعی در بخش سبزی و صیفی، نیازمند ارقامی است که علاوه بر عملکرد مناسب، از ویژگیهایی همچون یکنواختی میوه، بازارپسندی، کیفیت خوراکی مطلوب و تحمل بهتر به تنشهای محیطی برخوردار باشند.
وی ابراز امیدواری کرد: نتایج حاصل از اجرای طرح دیآلل کراس، مسیر دستیابی به ارقام هیبرید بادمجان را هموارتر کرده و بستر لازم برای معرفی ارقام جدید، افزایش بهرهوری تولید و ارتقای جایگاه تحقیقات کاربردی در بخش سبزی و صیفی را فراهم سازد.