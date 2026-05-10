نخستین نمایشگاه مشترک صنعت، تجارت، گردشگری و صنایع‌ دستی با حمایت دولت در سرخس برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس گفت: معرفی ظرفیت‌ ها و توانمندی‌ های سرخس باید از درون شهرستان آغاز شود و لازم است ابتدا جامعه محلی، داشته‌ ها و قابلیت‌ های این منطقه را به‌ خوبی بشناسیم.

مجید بیکی که در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه مشترک صنعت، تجارت، گردشگری و صنایع‌ دستی سخن می گفت، افزود: نباید تنها به نیمه خالی لیوان پرداخت؛ بلکه باید ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، گردشگری و فرهنگی سرخس را به‌ درستی به دیگر مناطق معرفی کنیم.

بیکی با بیان اینکه برگزاری این نمایشگاه گامی ابتدایی برای معرفی شهرستان است، ادامه داد: با برگزاری این رویداد، فرآیند برندسازی سرخس به صورت رسمی آغاز می‌ شود و می‌ توانیم اقدامات اولیه برای معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌ های این شهرستان را در سطح استان و کشور دنبال کنیم.