به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نشست پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، بیست‌وششم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در تالار استاد مجتبی مینوی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار خواهد شد.

همزمان با برگزاری این آیین، از شرکت‌کنندگان در پویش جهانی «فارسی، زبان فرهنگ و تمدن ایرانی» تجلیل خواهد شد. بنیاد سعدی با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این پویش را با هدف ترویج زبان فارسی و معرفی فرهنگ، تمدن، هویت و اندیشۀ ایرانی در میان فارسی‌آموزان سراسر اجرا کرده است.

آیین پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی شنبه بیست‌وششم اردیبهشت از ساعت ۱۰ با حضور، پیشکسوتان، استادان، پژوهشگران و دوست‌داران زبان و ادبیات فارسی در تالار استاد مجتبی مینوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار می‌شود و شرکت علاقه‌مندان در آن آزاد است.