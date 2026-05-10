به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سردار یوسف ملک زاده گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، شب گذشته مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام کنترل جاده اصفهان-شیراز، در یک عملیات به سه دستگاه کامیون کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

او افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی، موفق شدند در بازرسی از آن کامیون‌ها در مجموع ۹۹ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت‌های کشف شده را ۹۰ میلیارد ریال برآورد کردند، بیان کرد: رانندگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.