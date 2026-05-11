به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دکتر عاطف راد با بیان اینکه سال گذشته، هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان هزینه درمان برای بیماران خاص و صعب العلاج نشان دار استان پرداخت شد گفت: بیش از ۳۰ میلیارد تومان هم برای بیمه‌شدگان صندوق که استحقاق دریافت خدمت را داشتند نیز پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه بیش از نیمی از مردم گیلان معادل یک میلیون و ۳۲۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند، افزود: ۸۵ درصد این افراد به صورت کاملا رایگان بیمه شده‌اند.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان از پوشش درمانی بیماران مبتلا به ۱۳۳ نوع بیماری در صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج استان و دریافت حمایت‌های درمانی این بیمه خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۳ هزار نفر در گیلان از حمایت‌های این صندوق بهره‌مند می‌شوند.

دکتر عاطف راد گفت: برای هر بیمار دیالیزی ماهانه در مراکز خصوصی، حدود ۹۸ میلیون تومان و در مراکز دولتی حدود ۴۶ میلیون تومان از سوی بیمه سلامت گیلان پرداخت می‌شود.

وی همچنین با اشاره به آمار بیماران عضو این صندوق، گفت: ۵۳ هزار و ۱۰۷ بیمار دیابتی و ۲۴ هزار و ۲۸۸ نفر مبتلا به انواع سرطان ها، بیشترین تعداد بیماران تحت پوشش صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج تحت پوشش در گیلان را تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه این بیماران از پوشش بیمه‌ای رایگان برخوردار هستند، گفت: ۱۰۰ درصد تعرفه دولتی خدمات مرتبط با بیماری برای این افراد را بیمه سلامت پرداخت می‌کند و در برخی موارد مانند دیالیز، در مراکز خصوصی هم ۱۰۰ درصد تعرفه بخش خصوصی پرداخت می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان گفت: در راستای ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف، ۲ هزار و ۱۹۵ مرکز شامل مطب، داروخانه، آزمایشگاه، مراکز تصویربرداری، توانبخشی، درمانگاه و بیمارستان با بیمه سلامت استان طرف قرارداد هستند.

دکتر عاطف راد افزود: بیمه‌شدگان می‌توانند برای دریافت راهنمایی و طرح سوالات خود به صورت شبانه روزی با سامانه پاسخگوی بیمه سلامت به شماره ۱۶۶۶ تماس بگیرند.