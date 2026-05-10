علیرضا کاظمی با تاکید بر نقش بنیادین میراث‌فرهنگی در بازتولید هویت ملی و دینی نسل جدید، گفت: انتقال تاریخ، تمدن و افتخارات ایران به نسل آینده پیوند عینی دانش‌آموزان با موزه‌ها، یادمان‌ها، اردو‌های فرهنگی و زیارتی، عمیق‌ترین و ماندگارترین بستر تربیت هویتی را شکل می‌دهد.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علیرضا کاظمی در دیدار با صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در تقویت بنیان‌های هویتی جامعه، اظهار کرد: میراث‌فرهنگی یکی از ستون‌ها و پایه‌های اصلی هویت یک ملت است و هر کشوری برای معرفی تاریخ، تمدن و شخصیت تاریخی خود ناگزیر بر ظرفیت‌های عظیم فرهنگی و تمدنی‌اش تکیه می‌کند.

وی افزود: اگر بخواهیم تاریخ کهن، افتخارات ملی و مؤلفه‌های هویت‌ساز ایران اسلامی را به نسل جدید منتقل کنیم، این مهم بیش از هر چیز بر بستر میراث‌فرهنگی، جغرافیای تمدنی و داشته‌های تاریخی کشور استوار خواهد بود؛ ظرفیتی که هم ابعاد ملی دارد، هم دینی و مذهبی و هم ریشه در هویت تاریخی و تمدنی ملت ایران دارد.

کاظمی با تاکید بر اشتراک مأموریت‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت میراث‌فرهنگی در حوزه هویت‌سازی، تصریح کرد: همواره به همکاران خود گفته‌ام که یکی از بزرگ‌ترین و اثرگذارترین ظرفیت‌ها برای ارتقا و تقویت هویت ملی و دینی نسل جدید، بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: اگر هدف ما تربیت نسلی مقتدر، بااعتمادبه‌نفس، پرافتخار و آشنا با ریشه‌های تاریخی خود است، باید تاریخ و تمدن ایران را از مسیر تجربه زیسته و مواجهه مستقیم به نسل جدید منتقل کنیم. بخشی از این انتقال در قالب کتاب‌های درسی، آموزش‌های رسمی و محتوای آموزشی صورت می‌گیرد، اما بخش مهم‌تر آن در قالب فعالیت‌های فرهنگی، اردو‌های گردشگری و زیارتی، بازدید از موزه‌ها، یادمان‌ها و نماد‌های تاریخی تحقق پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان ممکن است در کتاب‌ها تاریخ را بخوانند، اما زمانی که در فضای واقعی با آثار تمدنی، موزه‌ها و یادمان‌های تاریخی مواجه می‌شوند، عمق اثرگذاری آن به‌مراتب بیشتر، ماندگارتر و تربیتی‌تر خواهد بود؛ چراکه «دیدن» قدرتی فراتر از «خواندن» دارد.

کاظمی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های مشترک میان دو وزارتخانه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی کشور، گفت: بنا داریم از این ظرفیت عظیم در یک تعامل سازنده و راهبردی استفاده کنیم و در سطوح منطقه‌ای، استانی و ملی، برنامه‌های مشترکی را برای ارتقای آگاهی تاریخی و هویت فرهنگی نسل جدید طراحی و اجرا کنیم.

وی در ادامه با اشاره به موضوع شهدای میناب و حادثه تلخ «سوگ مینا»، اظهار کرد: آنچه در میناب رخ داد، جنایتی هولناک، کم‌سابقه و مصداقی آشکار از جنایت جنگی بود؛ فاجعه‌ای جانسوز که وجدان انسانی را جریحه‌دار کرد و بی‌تردید باید در حافظه تاریخی ملت‌ها ثبت و ماندگار شود.

وزیر آموزش و پرورش افزود: امروز ظرفیت‌های وزارت میراث‌فرهنگی، مجموعه‌های فرهنگی و سایر نهاد‌های کشور در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا این فاجعه انسانی در قالب روایتی دقیق، مستند و اثرگذار به جامعه جهانی منتقل شود و ابعاد این جنایت وحشیانه برای افکار عمومی جهان تبیین شود.

وی تاکید کرد: انتقام خون شهدای مظلوم و کودکان بی‌گناه میناب نباید فقط در میدان‌های نظامی باشد، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این انتقام، شکل‌گیری نفرت و انزجار جهانی نسبت به رژیم صهیونیستی و حامیان آن، به‌ویژه آمریکاست؛ رژیمی که با وجود ادعای دفاع از حقوق بشر، در برابر چنین فجایعی یا سکوت می‌کند یا شریک آن است.

کاظمی تصریح کرد: ما معتقدیم آگاهی‌بخشی جهانی، روایت حقیقت و ثبت تاریخی این جنایت، بخشی از مسیر احقاق حق ملت ایران و شهدای مظلوم میناب خواهد بود و یقین داریم عدالت الهی نیز در نهایت درباره عاملان این فجایع جاری خواهد شد.