رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: ایران با تولید سالانه حدود ۵۲ هزار تن گلمحمدی در زمره تولیدکنندگان برتر این محصول در جهان است و حفظ این جایگاه نیازمند گذار به فناوریهای نوین فرآوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کریم ذوالفقاری به مناسبت ۲۰ اردیبهشت روز ملی "گل محمدی و گلاب"، بر ضرورت ارتقای زیرساختهای صنایع تبدیلی و تکمیلی در این حوزه تاکید و افزود: گل محمدی بهعنوان میراث معنوی و ظرفیت بیبدیل اقتصادی ایران، فراتر از یک محصول کشاورزی و نمادی از هویت ملی و توانمندی بومی ما محسوب میشود.
وی ضمن تبریک روز ملی گلاب و گل محمدی به فعالان عرصه تولید و فرآوری افزود: امروزه در حالی به استقبال روز ملی گل و گلاب میرویم که رویکرد مرکز بر تغییر نگاه از "سنتیمحوری" به سمت "صنعتیسازی دانشبنیان" استوار شده است.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی با اشاره به جایگاه ویژه صنایع تبدیلی در زنجیره ارزش این محصول افزود: بزرگترین چالش ما در سالهای اخیر، خامفروشی و صادرات محصولات پایه با ارزش افزوده پایین بوده است.
ذوالفقاری،با اشاره به صادرات ۲۱۰۰ تن گلاب در سال ۱۴۰۳ از کشور اذعان گفت: تراز تجاری این صنعت زمانی بهبود مییابد که بتوانیم با تکیه بر فناوریهای نوین در صنایع تبدیلی، محصولاتی با ارزش افزوده بالا مانند اسانس تام، کانکریت و آبسولوت را تولید و به بازارهای جهانی عرضه کنیم.
وی توسعه صنایع تکمیلی را کلید اشتغال پایدار در مناطق روستایی دانست و افزود: ایجاد واحدهای فرآوری در مجاورت مزارع، نهتنها ضایعات محصول را به حداقل میرساند، بلکه موجب تقویت انگیزه بهرهبرداران و رشد معیشت جوامع محلی میشود.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: هدف ما این است که با استانداردسازی فرآیندهای تولید و اخذ گواهینامههای بینالمللی، برند گل محمدی ایران را به جایگاه واقعی خود در سبد صادرات غیرنفتی بازگردانیم.
ذوالفقاری با قدردانی از تلاش شبانهروزی کشاورزان، تولیدکنندگان و صنعتگران این حوزه، ابراز امیدواری کرد که با همافزایی میان بخش خصوصی و دولتی، جهشی چشمگیر در حوزه صنایع تبدیلی و صادرات فرآوردههای جانبی گل محمدی امسال اتفاق بیفتد.