نشست «شیراز و نانجینگ، مهد تمدن ایران و چین» با حضور تعدادی از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی ایران وچین، در شهر نانجینگ چین برگزار شد.

شیراز و نانجینگ، مهد تمدن ایران و چین

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ازپکن، این رویداد با هدف تحکیم پیوند‌های فرهنگی و تاریخی دو تمدن ایران و چین و عمق بخشیدن به روابط خواهرخواندگی شیراز و نانجینگ برگزار شد.

شهردار شیراز که به عنوان میهمان ویژه دراین مراسم حضور یافته بود با اشاره به نقش تاریخی شاهراه ابریشم در پیوند باستانی ایران و چین، از آغاز دوستی دو شهر تاریخی شیراز و نانجینگ با پیوند خواهرخواندگی از سال ۲۰۱۸ گفت.

آقای اسدی به محکم شدن این پیوند در سال‌های گذشته، با تبادل سردیس سعدی و سائو شوئه چین، دو ادیب بزرگ شرق از دو تمدن کهن، در نانجینگ و ایران اشاره کرد و افزود: بر آنیم تا در آینده همکاری در حوزه‌های مختلف گردشگری، فرهنگی، سرمایه‌گذاری و تجاری را بین شیرازو نانجینگ افزایش دهیم،

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شانگهای هم در سخنانی گفت: این رویداد افزون بر بزرگداشت سعدی، جشن پیوند خواهرخواندگی شیراز و نانجینگ است که هر دو عطر تاریخ را با خود دارند.

آقای محمدی در ادامه با اشاره به جنگ نابرابر و دومین تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران گفت: نتایج این جنگ نشان داد کشورما همچون همیشه، نه تنها نشکسته، بلکه با مقاومت لرزه بر تن دشمن انداخته و نشان داده است مقاومت ایران فقط درعرصه نظامی نیست؛ بلکه با تکیه بر دیوار فرهنگ و تمدن نیز، قافیه را از بیگانگان می‌ستاند.

در ادامه این مراسم، معاون دفتر روابط خارجی شهرداری نانجینگ، ضمن استقبال از هیئت ایرانی گفت: نانجینگ از دیرباز «مرکز ادبیات جهان» است و در ۲۰۱۹ یونسکو آن را نخستین «شهر خلاق ادبیات جهان» در چین نامگذاری کرد و امروز در این شهر آغشته به عطر کتاب، یاد سعدی و پیوند دوستی نانجینگ و شیراز را جشن می‌گیریم.

خانم سون مان، نانجینگ را زادگاه سائو شوئه نویسنده نامدار چینی و صاحب کتاب «رؤیای تالار سرخ» و شیراز را شهر شعر و زادگاه سعدی و حافظ خواند و افزود: روابط دو این شهر جلوه‌ای از گفت‌وگوی تمدنی در جاده ابریشم است که ازسال ۲۰۱۸ با امضاء تفاهمنامه و پیمان خواهرخواندگی وارد مرحله‌ای تازه شده است.

معاون دفتر روابط خارجی شهرداری نانجینگ با بیان شعری از سعدی در نهمین سال خواهرخواندگی نانجینگ و شیراز، بر لزوم حفظ دوستی تاکید کرد و از آمادگی شهر نانجینگ جهت همکاری در زمینه‌های گردشگری، فرهنگی، آموزشی، سرمایه‌گذاری و تجارت با ایران خبرداد.

دربخش دیگری از این مراسم رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چین، بااشاره به تأثیر جهانی گلستان سعدی و اهمیت بررسی تطبیقی و مطالعات فرهنگی آثار سعدی، به مقایسه شباهت‌ها و تفاوت‌های تفکر «سعدی و کنفوسیوس» به عنوان دو متفکر و مصلح اجتماعی پرداخت.

آقای ایران‌زاده سپس از اشعار فارسی بازمانده بر سنگ‌نوشته‌های آرامگاه‌ها در هانجو گفت که سروده‌هایی از سعدی نیز در آنها جلوه‌گر است. وی یادآور شد: گلستان سعدی همواره در نظام مدرسی حوزه‌های علمیۀ چین، جزو منابع بوده است و در کتابخانه مسجد دونگ سی پکن، چند نسخه خطی نادر و ارزنده از گلستان موجود است.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چین، به ادیب نامدار «جن جین دو» اشاره کرد که با اثرش درباره ادبیات جهان در سال ۱۹۲۷ و اختصاص فصلی به ادبیات فارسی و سعدی، نقش مهمی در معرفی شیخ اجل به مردم چین داشت.

همچنین در حاشیه این مراسم شرکت کنندگان با حضور در پارک دوستی بین‌المللی نانجینگ، با اهدای تاج گل به سردیس سعدی شیرازی، یاد و خاطره این شاعر بزرگ پارسی‌گو را گرامی داشتند.

برگزاری نماشگاه عکسی از آثار تاریخی و دیدنی شهر شیراز درتالار شهر‌های خواهرخوانده نانجینگ و اجرای موسیقی سنتی ایران از دیگر بخش‌های نشست «شیراز و نانجینگ، مهد تمدن ایران و چین» بود.