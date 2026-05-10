به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ریحانه ابراهیم زادگان، شاعر، شعری برای شهید زهرا محمدی گلپایگانی نوه خردسال رهبر شهید انقلاب سروده است.
باید این بار از تو بنویسم
از تو، از چشمهای زیبایت
از همین عکس سادهی معروف
از نگاه عمیق و گیرایت
چشمهایت دو شعلهی فانوس
چشمهایت عمیق اقیانوس
چشمهایت چهرازها دارند
کسنبردهاست پی به ژرفایت
نوهی کوچک بزرگ جهان
حال سرباز کوچکش شدهای
تو که لبیک گفتهای حق را
پابهپای ولی و مولایت
در خیالم امام ما حالا
بر عبایش نشاندهاست تورا
یاقدم میزند کنارت گاه
آه، قربان قدّوبالایت
در خیالم پدربزرگ اینبار
قصه میگوید و تو میخوابی
غرق خوابی عمیق و شیرینی
او ولی غرق در تماشایت
در خیالم به حرف افتادی
قند و شیرینی از لبت جاریست
دامنت چین چین گلدار است
صورتی-یاسیاست دنیایت
داشتم در خیال شیرینم
قصه میگفتم و دلم خوش بود
رد شد از خاطرم نُه اسفند
گم شد آنگاه رنگ رویایت
گفته بودم چقدر دلتنگیم؟
گفته بودم هنوز در جنگیم؟
کاش این جنگ جز خیال نبود
غم نمیتاخت سمت فردایت
غم نمیتاخت، قصه شیرین بود
آخر قصهها مگر این بود؟
که کلاغی به خانهاش نرسد
که بیاید برای حاشایت؟
آه، سیّدعلیِ کشور دوست
شوق دیدار بیتِ شاعرها
شاعرت باز هم قلم برداشت
این غزل، هم برای زهرایت