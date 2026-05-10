رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا گفت: بخش قابل توجهی از راکبان و ترکنشینان بدون استفاده از کلاه ایمنی تردد میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ داوود شکیبایی با اشاره به افزایش استفاده از موتورسیکلت در روزهای گرم سال، گفت: با آغاز فصل گرما، افزایش سفرهای درونشهری، حجم ترافیک و گرایش شهروندان به استفاده از موتورسیکلت به عنوان وسیلهای برای تسهیل در تردد، شاهد افزایش حضور موتورسواران در معابر شهری هستیم؛ اما بخش قابل توجهی از راکبان و ترکنشینان همچنان بدون استفاده از کلاه ایمنی تردد میکنند.
وی افزود: آمارها نشان میدهد کاربران آسیبپذیر ترافیکی، به ویژه راکبان موتورسیکلت، ترکنشینان و عابران پیاده، بیشترین سهم را در تصادفات فوتی و جرحی درونشهری دارند و در میان این حوادث، ضربات وارد شده به سر از اصلیترین عوامل مرگ و مصدومیتهای شدید به شمار میرود.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا ادامه داد: در بسیاری از تصادفات، شدت حادثه به گونهای نیست که به تنهایی منجر به فوت شود، اما برخورد سر موتورسوار با سطح زمین یا اجسام سخت، جان افراد را میگیرد؛ در حالی که استفاده از کلاه ایمنی استاندارد میتواند به میزان قابل توجهی از آسیبهای جبرانناپذیر جلوگیری کند و نقش مؤثری در حفظ جان راکب و حتی ترکنشین موتورسیکلت داشته باشد.
سرهنگ شکیبایی با تأکید بر اهمیت آموزش و فرهنگسازی مستمر در حوزه ایمنی ترافیک، گفت: اطلاعرسانی گسترده و هدفمند درباره ضرورت استفاده از کلاه ایمنی، یکی از مهمترین راهکارهای کاهش تلفات رانندگی در حوزه شهری است و میتواند تأثیر مستقیمی بر کاهش آمار جانباختگان و مصدومان حوادث رانندگی داشته باشد.
وی ادامه داد: خانوادهها نیز در این زمینه نقش بسیار مهمی بر عهده دارند و لازم است استفاده از کلاه ایمنی را بهعنوان یک ضرورت و رفتار ایمن به فرزندان خود آموزش دهند تا رعایت این موضوع به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با اشاره به ظرفیت بسترهای آموزشی مجازی تصریح کرد: با توجه به فراهم بودن بسترهای آموزشی در فضای مجازی و سامانههایی مانند «شاد»، میتوان با همکاری دستگاههای آموزشی و فرهنگی، آموزشهای مرتبط با ایمنی ترافیک و ضرورت استفاده از کلاه ایمنی را در قالب پیامهای آموزشی و هشدارهای ترافیکی به دانشآموزان و خانوادهها منتقل کرد تا از این طریق گامی مؤثر در کاهش تلفات موتورسواران برداشته شود.